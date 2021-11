Wereldgoal Van Mieghem beslist topper niet; Rensch pakt domme rode kaart

Vrijdag, 5 november 2021 om 21:55 • Laatste update: 23:13

De topper tussen FC Volendam en FC Emmen, de twee koplopers in de Keuken Kampioen Divisie, is vrijdagavond onbeslist geëindigd. Dankzij een prachtige vrije trap van Daryl van Mieghem en een treffer van competitietopscorer Robert Mühren kwam Volendam op een dubbele voorsprong, die door Emmen na rust goed werd gemaakt: 2-2. Nummer drie De Graafschap kon daar niet van profiteren en verloor verrassend van FC Den Bosch, terwijl Naci Ünüvar zich opnieuw liet zien bij Jong Ajax. De hangende linksbuiten maakte tegen VVV-Venlo (1-3 winst) al zijn achtste treffer van het seizoen.

FC Volendam - FC Emmen 2-2

Het mooiste doelpunt van de avond kwam na tien minuten spelen op naam van Daryl van Mieghem, die een vrije trap van 25 meter heerlijk in de bovenhoek legde: 1-0. Een kwartier later werd Robert Mühren gelanceerd door Boy Deul, waarna de spits van FC Volendam de bal simpel langs doelman Michael Brouwer plaatste: 2-0. Emmen deed na ruim een half uur spelen iets terug via Jeredy Hilterman, die alert reageerde door een afgeslagen schot van Jasin-Amin Assehnoun te verlengen: 2-1.

Emmen ging na rust op zoek naar de gelijkmaker en zag een rake knal van Reda Kharchouch afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel. In de 81e minuut kregen de Drenten een strafschop, toen Zakaria El Azzouzi gevloerd werd. Hilterman tekende van elf meter voor zijn tweede van de wedstrijd: 2-2.

VVV-Venlo - Jong Ajax 1-3

Jong Ajax trad aan in een op papier sterke formatie, met daarin onder meer Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Danilo. Al in de vierde minuut kon Taylor na een fraaie steekbal van Victor Jensen doorlopen, waarna de middenvelder het rustig afmaakte: 0-1. De Amsterdammers waren daarna heer en meester, maar wisten dat niet direct om te zetten in meer doelpunten, onder meer vanwege een afgekeurde intikker van Danilo. De spits van Jong Ajax raakte verderop in de eerste helft ook nog de lat.

Tegen de verhouding in kwam VVV kort na rust op gelijke hoogte dankzij Mitchel van Rooijen, die de bal van dichtbij met het hoofd wist te verlengen: 1-1. Jong Ajax werd vervolgens bij de hand genomen door Ünüvar, die de bal in het strafschopgebied mocht aannemen en die fraai in de kruising prikte: 2-1. Even later werd Youri Regeer onderuitgehaald door Tobias Pachonik, waarna Jong Ajax een strafschop kreeg. Die werd afgerond door Danilo: 1-3. Rensch pakte in de slotfase op een oliedomme manier twee keer achter elkaar geel, bij de laatste door een bal uit frustratie weg te trappen.

FC Den Bosch - De Graafschap 2-1

Nadat Elmo Lieftink van dichtbij had overgeschoten, kwam De Graafschap in de openingsfase alsnog op voorsprong. Jesse Schuurman bracht de bal laag voor het doel, waarna Jeffry Fortes het laatste tikje gaf: 0-1. Roy Kuijpers bracht Den Bosch al snel terug. De spits werd gelanceerd door een lange bal van Teun van Grunsven, maaide in eerste instantie over de bal heen, maar kon het daarna van dichtbij alsnog afmaken: 1-1. Jasper van Heertum miste na rust een goede kopkans namens De Graafschap, waarna Den Bosch aan de overzijde de leiding nam. Dat was te danken aan Soufyan Ahannach, die over links het strafschopgebied in dribbelde en met een schuiver de verre hoek uitzocht: 2-1.

Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 0-3

Vanaf het eerste fluitsignaal domineerde Roda JC de wedstrijd in Helmond. Nadat eerst Dylan Vente en Patrick Pflücke onfortuinlijk waren in de afronding, haalde Richard Jensen de trekker wel succesvol over. Na een corner en een overstapje van Vente kwam de bal voor de voeten van de Fin, die vanbinnen het vijfmetergebied raak schoot: 0-1. Na een half uur spelen werd de score verdubbeld. Wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Vente, die er met een steekpass voor zorgde dat Xian Emmers kon afronden: 0-2. In de tweede helft gingen de Limburgers verder waar ze gebleven waren. Vente fungeerde opnieuw als aangever en bracht ditmaal Bryan Limbombe in stelling. De rechtsbuiten verschalkte doelman Mike Havekotte op koelbloedige wijze en zorgde voor de 0-3.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 0-6

Een ontketend FC Eindhoven genoot halverwege al een 0-4 voorsprong op de Utrechtse beloftenploeg, die grote steken liet vallen bij hoekschoppen. Het fraaiste doelpunt voor rust kwam op naam van Brian De Keersmaecker, die van circa dertig meter aanlegde voor het schot en met een harde knal de linkerbovenhoek vond. Daarmee tekende hij voor de 0-3 aan, nadat Eindhoven daarvoor al twee goals uit hoekschoppen had geforceerd. De openingstreffer kwam op naam van Mawouna Amevor, terwijl de score verdubbeld werd Jort van der Sande. Ook het vierde doelpunt ontstond uit een corner, die wederom getrapt werd door Joey Sleegers. Opnieuw was het Van der Sande die het laatste zetje gaf: 0-4. Halverwege de tweede helft werd de voorsprong verder uitgebouwd. De zojuist ingevallen Jasper Dalhaus zorgde op aangeven van De Keersmaecker voor de 0-5. Dat was nog niet de eindstand, want die werd bepaald door Valentino Vermeulen: 0-6.

Jong AZ - MVV Maastricht 0-1

Hoewel Jong AZ het meeste balbezit had, werden de grootste kansen in de openingsfase genoteerd door MVV. Onder meer Orhan Dzepar en Sven Blummel kregen goede scoringskansen, maar het ontbrak bij beide aanvallers aan scherpte in de afronding. Op slag van rust kwamen de Alkmaarse beloften dicht bij de openingstreffer. Yusuf Barasi leek de thuisploeg op voorsprong te zetten met een bekeken stiftbal, maar Romain Matthys kon ternauwernood redding brengen. Halverwege de tweede helft werd de ban alsnog gebroken. Na een fraaie pass van Matteo Waem kwam Mitchy Ntelo oog in oog te staan met doelman Beau Reus, die geen antwoord had op de koelbloedige inzet van de spits: 0-1. Aan de stand op het scorebord kwam in het restant van de wedstrijd geen verandering meer.

FC Dordrecht - NAC Breda 2-1

Het eerste gevaar kwam van FC Dordrecht, dat dreigend werd toen een verre inworp doorschoot tot bij José Pascu. De middenvelder kon met zijn kopbal Nick Olij niet verrassen. Aan de overzijde vuurde Boris van Schuppen de bal vanaf de rand van het strafschopgebied uit de stuit vol op de lat. Daarna miste NAC-aanvaller Kaj de Rooij een-op-een met doelman Liam Bossin.

Ook Liam Bossin gaat gruwelijk de fout in... ??#dornac pic.twitter.com/dLCx72OK3s — ESPN NL (@ESPNnl) November 5, 2021

Doelpunten waren pas na rust te noteren. De eerste daarvan viel dankzij Nikolas Agrafiotis, die een voorzet van Jacky Donkor binnenkopte: 1-0. NAC kwam terug dankzij een blunder van Bossin, die een schot van Yassine Azzagari uit zijn handen liet glippen: 1-1. In de slotfase pakte Dordrecht alsnog de zege. Een voorzet viel in de vijf meter van NAC, waarna de bal via-via bij goudhaantje Agrafiotis kwam: 2-1. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie kon zo zijn tweede zege van het seizoen bijschrijven.

Jong PSV - TOP Oss 2-2

Jong PSV zorgde voor het meeste gevaar in de openingsfase van de wedstrijd. Tot tweemaal toe had Dante Sealy de openingstreffer op zijn schoen, maar beide keren lag doelman Norbert Alblas in de weg. TOP Oss was efficiënter en opende de score in de 25ste minuut. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd op ongelukkige wijze door Jenson Seelt in zijn eigen doel gewerkt: 0-1. Vervolgens werden de bezoekers sterker, maar was het Jong PSV dat de volgende treffer in de wedstrijd aantekende. Tien minuten na rust zorgde Mathijs Tielemans met een schot van buiten de zestien voor de gelijkmaker. De Eindhovenaren trokken de stijgende lijn door en vonden ruim een kwartier voor tijd de voorsprong via Johan Bakayoko. Op slag van het eindsignaal kwam TOP Oss echter alsnog langszij. Het was Rick Stuy van den Herik die van dichtbij de 2-2 eindstand op het scorebord zette.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 3 De Graafschap 14 8 2 4 6 26 4 Excelsior 13 8 1 4 11 25 5 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 6 FC Eindhoven 14 7 2 5 5 23 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 9 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 10 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 11 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 12 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 13 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 14 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 15 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 16 Telstar 13 4 4 5 -10 16 17 Helmond Sport 14 4 2 8 -8 14 18 Almere City FC 13 3 3 7 -4 12 19 TOP Oss 14 3 2 9 -10 11 20 FC Dordrecht 14 2 4 8 -10 10