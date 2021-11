Derksen: ‘Ik had echt met hem te doen, hij is gewoon niet goed genoeg’

Vrijdag, 5 november 2021 om 21:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

Johan Derksen trekt de conclusie dat Myron Boadu niet goed genoeg is voor AS Monaco. De twintigjarige spits, die afgelopen zomer voor achttien miljoen euro werd overgenomen van AZ, kon in de twee Europa League-wedstrijden tegen PSV geen indruk maken op de analist van Veronica Inside. "Weet je dat ik te doen had met Boadu?", aldus Derksen. "Die kan het gewoon niet aan. Die is gewoon niet goed genoeg."

Boadu scoorde in het heenduel in Eindhoven (1-2 voor Monaco) nog wel, maar miste in die wedstrijd ook grote kansen. Afgelopen donderdag (0-0) waren de mogelijkheden, toen Boadu meerdere keren gevaarlijk opdook, eveneens niet besteed aan de spits. Ook Valentijn Driessen is kritisch. "Jij zei het als eerste, dat dat bij Monaco natuurlijk niks wordt", zegt de journalist tegen tafelgenoot René van der Gijp. "Als je dan gisteren een paar momenten ziet... hij kan het verschil maken, maar hij heeft het gewoon niet. Hij struikelt over de bal..."

"Hij gaat pas nadenken wat hij met de bal gaat doen, op het moment dat hij de bal heeft aangenomen", analyseert Van der Gijp. "Maar je moet veel eerder denken van: nou, ik moet die twee verdedigers weghouden. Je moet dat zo snel beslissen." Derksen vindt dat Boadu slechts op één manier te gebruiken is. "Hij is alleen gevaarlijk als hij in de diepte gelanceerd wordt en als hij kan rennen. En dan moet je nog afwachten of hij hem afmaakt." Driessen voegt daaraan toe: "Ja, als hij hem daartussen nog twee keer aanraakt, dan maakt hij hem niet af."

"AZ was echt het plafond voor die jongen, blijkt nu", concludeert Derksen, die sowieso niet onder de indruk is van AS Monaco. "Ik vond er geen geur of smaak aan zitten, aan dat hele Monaco. Er zat niet één speler in waarvan ik dacht: nou, dat is een leuke voetballer." Driessen antwoordt daarop: "Die Sofiane Diop, die scoorde in Eindhoven, dat is nog wel een aardige speler."

Vrijdag werd bekend dat Boadu niet is opgenomen in de selectie van Jong Oranje. De verklaring van bondscoach Erwin van de Looi, die de spits een gebrek aan 'houding en ambitie' verwijt, gaat er bij Driessen niet in. "Waarom moet hij zich daar zo over uitlaten?", vraagt de journalist zich af. "Dat vind ik dan minder, want hij trapt hem gewoon extra de grond in. Maar daar zijn ze wel goed in bij de KNVB soms." Derksen kan zich daar volledig in vinden: "En deze Van de Looi in het bijzonder, want hij hangt een beetje Louis van Gaal uit. Hij moet toch dolblij zijn met dit baantje, want er is geen club meer in hem geïnteresseerd."