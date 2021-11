Driessen vindt keuzes Van Gaal opmerkelijk: ‘Hij is al vier duels beslissend'

Vrijdag, 5 november 2021 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:56

Valentijn Driessen vindt de keuzes die bondscoach Louis van Gaal onder de lat gemaakt heeft bij het Nederlands elftal opmerkelijk. De keuzeheer maakte maandagochtend de Oranje-selectie bekend voor de laatste twee duels in de WK-kwalificatiereeks en hij nam onder meer doelmannen Tim Krul en Remko Pasveer niet op. Joël Drommel en Mark Flekken werden daarentegen wél geselecteerd door Van Gaal, en dat leidt bij Driessen tot enige verbazing.

“Wat ik wel opmerkelijk vind is dat Tim Krul is afgevallen”, zo begint Driessen tijdens de podcast Kick-off Eredivisie van De Telegraaf. “Dat betekent dat Flekken het heeft waargemaakt bij Van Gaal en Frans Hoek (keeperstrainer, red.). Dat is ook weer niet verwonderlijk, want het is hun ontdekking en hem wordt voorlopig de hand boven het hoofd gehouden. Maar Drommel zit er ook bij. Hij heeft de vorige twee wedstrijden op de tribune gezeten, omdat hij zich naar verluidt verslapen had. Dat werd hem flink aangerekend, maar niet zodanig dat hij er nu niet bij zit. Krul is het kind van de rekening geworden.”

Ook Mike Verweij vindt de keuzes van Van Gaal opvallend, al pleit de journalist voor enige voorzichtigheid gezien het feit dat de bondscoach dinsdag nog met tekst en uitleg kan komen op de persconferentie. “Krul is toch een keeper op leeftijd en hij gaat niet heel goed in de Premier League. Het zou me ook niets verbazen als ze tegen hem gezegd hebben: ‘Focus je nu op Norwich City, want je bent toch tweede of derde keeper. En blijf fit.’ Tegen de tijd dat er een groot toernooi komt, zeker als Drommel doorgaat met hoe hij nu keept, dan denk ik dat je toch wel terugvalt op ervaring. En dat kan trouwens ook Cillessen zijn”, aldus Verweij.

Driessen is van mening dat Pasveer eigenlijk een plek verdiend had in Oranje. “Als je hem ziet... Hij heeft nu al bij drie of vier wedstrijden op rij Ajax met beslissende reddingen erdoorheen gesleept. De laatste tijd keept hij echt als een tierelier en hij staat echt punten te pakken voor Ajax. Ook nog op het hoogste niveau. Misschien is het opportuun, omdat zij selecteren met het WK in het achterhoofd. Maar ik zou zeggen van: zorg eerst maar dat je het WK haalt. En dan is Pasveer denk ik een betere keeper dan Flekken”, besluit Driessen.