Derksen liet functie in het voetbal schieten: ‘Paste niet in de John de Mol-CAO’

Vrijdag, 5 november 2021 om 20:01 • Mart van Mourik

Johan Derksen had drie jaar geleden aan de slag kunnen gaan bij Go Ahead Eagles. In gesprek met De Stentor vertelt de analyticus van Veronica Inside dat de club uit Deventer hem graag had aangesteld als algemeen directeur. Zelf zag de inmiddels 72-jarige Derksen het, om uiteenlopende redenen, echter niet zitten om in zee te gaan met Go Ahead.

“Ja, eerlijk gezegd was ik wel verrast door het telefoontje”, onthult Derksen, die niet direct ‘nee’ zei. “Maar na een nachtje slapen was ik er eigenlijk al uit. Het was niks voor mij.” Los van het feit dat de analist geen ambitie had om de voorgelegde functie te gaan bekleden, zou het financieel ook niet aantrekkelijk geweest zijn. Volgens Derksen kon de club niet opboksen tegen de ‘John de Mol-CAO’, waarmee hij doelt op zijn toenmalige, lucratieve contract bij Talpa.

“Ik zeg alles in interviews. Dat geeft alleen maar onrust”, vervolgt Derksen. “Bovendien, als je bij een club eindverantwoordelijk bent, kun je op tv geen opiniërende verhalen meer afsteken.” Ook de mogelijke confrontaties met (boze) supporters vermijd Derksen liever. “Als een van je spelers een persoonlijke fout maakt en je verliest een keer, worden bij jou de ruiten ingegooid. Daar heb ik weinig zin in. Daarom liet ik de volgende ochtend al weten dat ik het niet doe. En daar hadden ze bij Eagles alle begrip voor.”

Het verhaal van Derksen wordt door de club overigens bevestigd tegenover De Stentor. “Ik heb telefonisch een gesprek gehad met Johan”, erkent Hans de Vroome, destijds interim-directeur in De Adelaarshorst. “Of hij ervoor zou voelen om bij ons als directeur aan de slag te gaan. Ik vind het een interessante man, met inhoud en veel verstand van voetbal. Maar goed, na een kort onderhoud was al snel duidelijk dat hij niet wilde. Tot een direct gesprek is het dan ook nooit gekomen.”