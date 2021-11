Feyenoord-fans gearresteerd in Berlijn na brute aanval met Hitlergroet

Vrijdag, 5 november 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:33

Een 25-jarige man is donderdagmiddag in het centrum van Berlijn aangevallen door drie Nederlandse mannen, zo weet het Algemeen Dagblad. De verdachten, die het slachtoffer mishandeld en antisemitisch bejegend zouden hebben, werden door de Duitse politie in de boeien geslagen.

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin waren veel aanhangers van Feyenoord aanwezig in de Duitse hoofdstad. Omstreeks 15.20 uur werd de twintiger, die volgens de politie niet betrokken was bij het voetbal in de stad, door drie Feyenoord-fans achtervolgd naar het metrostation Kochstrasse. Het gaat om Nederlandse mannen van 42, 50 en 52 jaar oud, waarvan de oudste het slachtoffer in de rug zou hebben geschopt. Ook zouden er antisemitische leuzen zijn uitgesproken en zou de Hitlergroet zijn gebracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Getuigen alarmeerden de politie, die het drietal inrekende. De twee jongsten mochten na vaststelling van hun identiteit gaan, maar de oudste verdachte bleef vastzitten. Er werd bloed afgenomen bij de man om vast te kunnen stellen of hij onder invloed was van alcohol of verdovende middelen. Na vaststelling van zijn identiteit, het maken van een gezichtsfoto en de afname van vingerafdrukken, kwam ook hij vrij.

Tegen de hoofdverdachte is een onderzoek ingesteld. "De man wordt verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en het gebruik van symbolen van ongrondwettelijke organisaties (in dit geval uit de tijd van het nationaalsocialisme, red.)", zegt de politie tegenover het Algemeen Dagblad. De straf daarop varieert van een geldboete tot een gevangenisstraf van drie jaar.