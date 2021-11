Pascal Jansen en Arne Slot praten niet meer: ‘Er kwam geen reactie’

Voor Pascal Jansen en Arne Slot wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ van zondagmiddag het eerste weerzien tussen beide trainers sinds Slot eind 2020 abrupt vertrok als hoofdtrainer bij de Alkmaarders. Jansen, die na het ontslag van Slot werd doorgeschoven, laat weten dat hij sindsdien geen contact meer heeft met de huidig trainer van Feyenoord.

Een jaar geleden nam Feyenoord contact op met Slot, die op dat moment beschikte over een aflopend contract bij AZ. De Rotterdammers wilden de coach aanstellen als opvolger van Dick Advocaat, die afgelopen zomer vertrok. Slot ging tot frustratie van AZ in op de avances van Feyenoord en werd op 5 december op staande voet ontslagen door de Alkmaarders. Jansen, die op dat moment werkzaam was als assistent-trainer van Slot, werd door AZ vervolgens naar voren geschoven als nieuwe hoofdcoach.

Het liefst wil Jansen geen oude koeien uit de sloot halen door het over het vertrek van Slot als hoofdtrainer bij AZ te hebben. “Weet je, ik wil er niet te lang bij stilstaan”, zegt hij op de persconferentie. “Maar op het moment dat Arne moest vertrekken, heb ik contact gezocht. Er zijn toen appjes over en weer gestuurd.” Het appcontact bloedde vrij snel dood. “Er kwam vervolgens een radiostilte”, legt Jansen uit.

“In mijn laatste berichtgeving heb ik aangegeven dat wij elkaar altijd konden blijven spreken, als hij daar behoefte aan had”, herinnert de trainer van AZ zich. “Het vertrek was voor hem natuurlijk vervelender dan voor mij. Ik heb het initiatief dus bij Arne gelaten. Daar is voor de rest geen reactie meer op gekomen. Dat vind ik oké.” Jansen was vorig jaar vijf maanden de assistent van Slot bij AZ. Hij vindt dat de trainer goed presteert bij Feyenoord. “Maar dat ziet iedereen. Dat is niks nieuws. Ik zie zijn hand zeker terug in het spel van Feyenoord. Dat heeft ook te maken met de jongens die er lopen, de kwaliteit van de selectie.”

Slot zelf kijkt ook uit naar het duel met zijn voormalig werkgever. “Speciaal en bijzonder is het zeker als je tegen je oude club speelt, waar je een fantastische tijd hebt gehad”, erkende hij donderdagavond na afloop van de gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin (1-2). ”Beladen is het duel ook, omdat ik er niet zo leuk ben weggegaan”, ging Slot verder. “De wedstrijd van zondag is dus zeker bijzonder, maar het moet niet over mij gaan. Dat moeten we doen tegen een sterke tegenstander, die gelukkig ook op donderdagavond heeft gespeeld.” Feyenoord en AZ trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in De Kuip.