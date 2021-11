Amateurvoetbal staat op punt van instorten: ‘Dit is niet te doen zo’

De kans is groot dat het amateurvoetbal op korte termijn opnieuw stil wordt gelegd, zo betoogt voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse voetbalclub AFC in gesprek met De Telegraaf. Amateurclubs gaan volgens Westerhof zwaar gebukt onder de nieuwe coronamaatregelen, die verplichten dat vanaf zaterdag wordt gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. "Iedereen ontkent het, maar de competitie staat op het punt van stoppen", zegt Westerhof.

Voetbalverenigingen in het hele land moeten als gevolg van de aangescherpte maatregelen vanaf zaterdag controleren op een coronabewijs. Zonder QR-code mag geen toegang worden verschaft tot de sportkantine, de kleedkamer of zelfs het toilet. Het kabinet stelde het toegangsbewijs aanvankelijk verplicht voor het complete voetbalterrein, dus ook buiten, maar kwam daar na felle protesten op terug. Toch zijn de versoepelingen volgens Westerhof niet voldoende voor het amateurvoetbal.

De voorzitter van AFC heeft beveiligers ingehuurd om te controleren op QR-codes. "Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen, ik heb geen zin in gedoe. Maar beveiligers inhuren kost gewoon geld. Als dit zo doorgaat en we moeten iedere dag controleren, dan kost dit tot de kerst 25.000 tot 35.000 euro. Dat kan een normale club niet betalen. Wij beschikken wel over wat reserves, maar we hebben ook tegenstanders nodig. Heel wat clubs gaan hierdoor weer in de problemen komen."

Westerhof denkt daarom dat het beter is als het amateurvoetbal voorlopig stil wordt gelegd, zoals vorig jaar ook al gebeurde als gevolg van de coronacrisis. "Wat mij betreft maakt de KNVB er een heel lange winterstop van en gaan we begin februari weer verder", aldus de preses van AFC. "Want dit is bijna niet te doen zo." Westerhof is kritisch op het beleid van de overheid. "Het gekke is dat, voor zover bekend, nog nergens op voetbalvelden een massale uitbraak van het coronavirus is ontstaan."