'Winnaar van Ballon d'Or is bekend door interview met France Football'

Vrijdag, 5 november 2021 om 16:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Lionel Messi neemt op 29 november voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d'Or in ontvangst, zo meldt het Portugese RTP. De nationale tv- en radiozender is er naar eigen zeggen achter gekomen dat de 34-jarige superster van Paris Saint-Germain al geïnformeerd is over de winst van de trofee.

Het is gebruikelijk dat de winnaar van de Ballon d'Or een exclusief interview geeft aan France Football, het tijdschrift dat de award voor de beste voetballer ter wereld uitreikt. Volgens RTP heeft Messi dit interview al aan het Franse blad gegeven. Als de informatie klopt, dan pakt de Argentijn voor de zevende keer de meest prestigieuze individuele clubprijs. In 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019 ging Messi ook al met de Ballon d'Or aan de haal. In 2020 werd de prijs overigens niet uitgereikt vanwege de coronacrisis.

Messi was aanvankelijk favoriet voor de winst bij de bookmakers, maar is inmiddels ingehaald door Robert Lewandowski. Voor Messi wordt momenteel gemiddeld 2,50 keer de inzet uitgekeerd, terwijl Lewandowski momenteel rond de 1,40 staat. Daarmee is het duo inmiddels ver verwijderd van de rest van de concurrentie: Mohamed Salah (16), Jorginho (20), Cristiano Ronaldo (20) en Karim Benzema (25) kunnen de winst volgens de wedkantoren zo goed als vergeten.

De winnaar van de Ballon d'Or wordt bepaald door een stemming. Nu organisator France Football een shortlist van dertig spelers heeft samengesteld, bepaalt een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst.

Messi werd een maand geleden door France Football gevraagd naar de andere favorieten. "Ik ben altijd bang om iemand te vergeten als zoiets wordt gevraagd", aldus de aanvaller. "Er zijn binnen mijn team minimaal twee spelers op wie ik makkelijk zou stemmen: Ney en Kylian. Robert Lewandowski heeft een geweldig jaar gehad. En Karim Benzema was ook excellent. We weten ook dat grote prijzen belangrijk zijn. De Champions League, het EK en de Copa América spelen mee in de stemming."