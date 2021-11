NEC overweegt opvallende oplossing en doet aanvragen voor noodstadion

Vrijdag, 5 november 2021 om 15:51 • Yanick Vos • Laatste update: 15:59

NEC is in gesprek met binnen- en buitenlandse partijen die noodstadions kunnen bouwen, zo heeft directeur Wilco van Schaik laten weten. Vrijdagochtend werd bekend dat NEC-supporters voorlopig niet terug kunnen keren in het eigen stadion. De Goffert is namelijk onveilig, zo is gebleken uit onderzoek van ingenieurs van Royal Haskoning DHV.

NEC-directeur Van Schaik hoopt dat de club zo snel mogelijk weer in het eigen stadion kan spelen. “Het worst case-scenario is dat we in februari horen dat het stadion helemaal niet meer toegankelijk is en dat we het stadion moeten repareren of vervangen”, is hij echter realistisch tegen ESPN. “Als je dat moet gaan doen, dan ben je langer bezig. Dat betekent dat je er misschien het hele seizoen niet meer kan spelen.”

Mocht het voor de Nijmegenaren dit seizoen niet meer mogelijk zijn om met supporters in De Goffert te spelen, dan gaat het naar alternatieven kijken. “Vandaar dat wij inmiddels een aanvraag eruit hebben gedaan bij binnen- en buitenlandse partijen die stadion kunnen bouwen. Noodstadions, stadions van tien tot twaalfduizend mensen", geeft Van Schaik aan. “Op de korte termijn denken we eraan dat we in ieder geval tot december niet thuis kunnen spelen, dus op zoek moeten naar een alternatieve locatie voor de wedstrijden tegen PSV en Cambuur. Dat zijn nog twee thuiswedstrijden tot de winter.”

Het onderzoek van Royal Haskoning DHV werd uitgevoerd nadat op 17 oktober een deel van de tribune instortte na afloop van de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. De tribune bezweek door springende Vitesse-supporters. Vrijdagochtend werden de bevindingen gepresenteerd tijdens een persconferentie. Er blijken scheuren te zitten in het beton van de tribunes. “Alle onderste elementen van de tribunes voldoen niet aan de veiligheid en daar moet wat aan gebeuren. De hogere elementen hebben nader onderzoek nodig”, zo werd ingenieur Erik Middelkoop van Haskoning geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De afgelopen weken heeft NEC de mogelijkheden bekeken om tijdelijk uit te wijken naar een ander stadion. Van Schaik legde vrijdagochtend tijdens het persmoment uit dat er met acht verschillende clubs en gemeenten is gesproken. Door de supportersrellen rond de derby tegen Vitesse is NEC echter bij geen enkele club of gemeente gewenst. “We gaan onverminderd door met zoeken naar uitwijkmogelijkheden voor onze thuiswedstrijden.”