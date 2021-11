Debutant in selectie Rode Duivels speelde in 2018 nog in de Eredivisie

Vrijdag, 5 november 2021 om 13:18 • Yanick Vos • Laatste update: 13:42

Bondscoach Roberto Martínez heeft de definitieve Belgische selectie bekendgemaakt voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Wales. De trainer komt door de blessure van Romelu Lukaku en afwezigheid van Thomas Vermaelen met enkele verrassende namen op de proppen. Voormalig Excelsior en sc Heerenveen-verdediger Wout Faes behoort voor het eerst tot de selectie van Martínez.

De 23-jarige mandekker, die door Anderlecht werd verhuurd aan Excelsior (2016/17) en Heerenveen (2017/18) speelt momenteel in Frankrijk voor Stade Reims. “Wout Faes heeft de laatste twee seizoenen een leidersrol opgenomen in Frankrijk. Hij speelt er elke wedstrijd en is ook nog jong”, verklaarde Martínez op de persconferentie zijn keuze. De bondscoach kan geen beroep doen op Vermaelen, die van Vissel Kobe geen toestemming kreeg om Japan te verlaten vanwege de quarantaineregels.

Om kwalificatie voor het WK veilig te stellen, kan België tijdens de komende interlandperiode niet rekenen op Lukaku. De spits van Chelsea raakte twee weken geleden tijdens het Champions League-duel met Malmö FF (4-0 winst) geblesseerd aan zijn enkel. Hierdoor krijgt Dante Vanzeir van Union Saint-Gillis de kans om zich te laten zien. De Belgische club staat verrassend bovenaan in de Jupiler Pro League mede dankzij negen goals van de 23-jarige aanvaller.

“Dante Vanzeir is bezig aan een prachtig verhaal met Union”, gaf Martínez aan. “Hij is een cruciale schakel in het spel van trainer Felice Mazzu. Het is een uitstekende kans voor hem om zich ook hier te bewijzen. Hij is een veelzijdige aanvaller, we zullen zien welke rol hij bij ons kan vervullen.” Ook liet de bondscoach zich op de persconferentie kort uit over Eden Hazard. “Eden heeft heel hard gewerkt, hij is honderd procent fit. Maar hij moet ook wedstrijdminuten maken”, zei Martínez. “Hij is niet de speler die ritme zal opdoen op training, maar heeft wedstrijden nodig. Die wedstrijdminuten zal hij bij ons krijgen. Medisch is alles in orde met Hazard, dat is positief. Het extra werk dat hij geleverd heeft, is ongelooflijk.”

Volledige selectie België:

Doel: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels ( Strasbourg)

Verdediging: Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha BSC), Jason Denayer (Olympique Lyon), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Wout Faes (Stade Reims), Arthur Theate (Bologna), Jan Vertonghen (Benfica)

Middenveld: Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Albert Sambi Lokonga (Arsenal)

Aanval: Christian Benteke (Crystal Palace), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Dries Mertens (Napoli), Divock Origi (Liverpool), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion), Dante Vanzeir (Union Sint-Gillis)