Boadu ontbreekt in selectie Jong Oranje wegens ‘houding en ambitie’

Vrijdag, 5 november 2021 om 12:37 • Yanick Vos • Laatste update: 12:51

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor de komende interlandperiode. Opvallende afwezige is Myron Boadu. De spits van AS Monaco kreeg vorige maand stevige kritiek te verwerken van Van de Looi en valt nu buiten de boot. Zijn plek wordt ingenomen door Crysencio Summerville van Leeds United, die debuteert in de selectie. Jong Oranje speelt tegen Jong Bulgarije en Jong Gibraltar op respectievelijk 12 en 15 november.

“Myron is een speler met veel talent en kwaliteit en heeft ook zijn waarde voor Jong Oranje al meermaals bewezen. Wel verwachten we van een speler die voor Jong Oranje wordt opgeroepen een bepaalde houding en ambitie, dit hebben we de afgelopen twee interlandperiodes gemist bij Myron. Daarom maken we nu andere keuzes”, zegt Van de Looi op de website van de KNVB over de afwezigheid van Boadu.

De spits zat vorige maand negentig minuten op de bank bij Jong Oranje tegen Jong Wales (5-0). “Je moet gewoon energie leveren, wij vinden dat dat niet genoeg is gebeurd”, zei Van de Looi tegenover ESPN over de situatie van Boadu. “We hebben open en eerlijk gekeken naar wat hij heeft gebracht. We weten dat Myron in een moeilijke situatie zit, hij speelt niet overdreven veel bij zijn club en heeft het bij ons ook best lastig. Dan wil je een speler graag vertrouwen geven en 'm opstellen, met 'm aan de slag gaan. Het zou mooi zijn als dat kan. Maar wat een speler altijd moet doen - en wat je ook mag verwachten - is ervoor gáán en laten zien dat hij graag beter wil worden en zich wil terugknokken naar een bepaald niveau.”

"Ten opzichte van de vorige definitieve selectie zijn er een aantal opvallende afwezigen”, aldus Van de Looi. “Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Sven Botman (Lille OSC) zijn geblesseerd of niet op tijd hersteld van een blessure en kunnen er zodoende niet bij zijn.” Summerville maakt dit seizoen geregeld speelminuten in de Premier League bij Leeds United. Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met een oproep voor Jong Oranje. “We zijn erg benieuwd hoe hij zich de komende periode gaat laten zien in de groep."