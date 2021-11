Louis van Gaal maakt 24-koppige Oranje-selectie bekend

Vrijdag, 5 november 2021 om 12:00 • Yanick Vos • Laatste update: 12:13

Bondscoach Louis van Gaal heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen. De trainer heeft 24 spelers opgeroepen. Tim Krul (Norwich City), Owen Wijndal (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Cody Gakpo (PSV) en Luuk de Jong (Barcelona) zijn de zes afvallers ten opzichte van de voorselectie.

Van Gaal had dertig spelers opgenomen in zijn voorselectie. "Dat is bewust wat meer dan normaal”, legde hij vorige maand uit via de kanalen van de KNVB. “We hebben op dit moment echter te maken met jongens die kampen met blessures. En verder heeft een aantal internationals weinig speelminuten in de benen. Vandaar de keuze voor een wat grotere groep." Onder meer Gakpo zat bij de voorselectie, maar is nog altijd niet fit en ontbreekt derhalve de komende interlandperiode. De Oranje-selectie meldt zich aanstaande dinsdag in Zeist.

Oranje gaat met negentien punten aan de leiding in Groep G van de kwalificatiereeks. Noorwegen (zeventien punten), Turkije (vijftien punten) en Montenegro (elf punten) hebben ook nog kans om zich voor het WK te plaatsen. Oranje treedt op zaterdag 13 november in Podgorica aan tegen Montenegro en drie dagen later in Rotterdam tegen Noorwegen. De kans bestaat dat de groepswinst, en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK, in de laatste wedstrijd op het spel staat. De nummer twee gaat een volgende ronde in waar twaalf landen aan deelnemen, waarvan drie zich uiteindelijk kwalificeren.

All set for November ?? ? ?????? ?????????? for the last two World Cup qualification matches of 2021! 13/11 | ???? - ???? | #MNENED 16/11 | ???? - ???? | #NEDNOR#WCQ2022 pic.twitter.com/ScYDND7zsF — OnsOranje (@OnsOranje) November 5, 2021

Volledige Oranje-selectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale),

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).