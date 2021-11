‘Na Dortmund - Ajax was de confrontatie AS Monaco - PSV om te janken’

Vrijdag, 5 november 2021 om 11:07 • Yanick Vos • Laatste update: 11:53

Valentijn Driessen zet zijn vraagtekens bij de fysieke gesteldheid van de selectie van PSV. Trainer Roger Schmidt kon in het Conference League-duel met AS Monaco (0-0) geen beroep doen op belangrijke krachten als Cody Gakpo en Noni Madueke en tijdens de wedstrijd tegen de Monegasken vielen meerdere spelers uit met blessures.

“Met het getoonde in de Europa League en Conference League is het iedere keer weer afkicken na twee dagen Champions League-voetbal. Na Borussia Dortmund-Ajax was de confrontatie tussen grote clubs als AS Monaco en PSV om te janken”, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column in het dagblad. Trainer Schmidt moest het tegen AS Monaco stellen zonder Cody Gakpo, Noni Madueke, Mario Götze, Ryan Thomas en Davy Pröpper, die door uiteenlopende redenen ontbraken. Bovendien was Marco van Ginkel niet okselfris.

“Hoe is het mogelijk dat de spelers van Roger Schmidt er fysiek zo slecht opstaan, ondanks z’n wisselbeleid?”, vraagt Driessen zich af. Tegen AS Monaco stroomde de ziekenboeg alleen maar voller. Yorbe Vertessen viel tegen AS Monaco op slag van rust uit met een ribblessure, terwijl ook Carlos Vinícius na een uur spelen de strijd moest staken vanwege kramp. “Ook Jordan Teze en Philipp Max werden ver voor het einde van de wedstrijd verzorgd vanwege krampaanvallen”, viel de columnist op”.

“PSV moest drie Europese voorrondes spelen, maar daarachter mogen ze zich bij PSV nooit verschuilen. Simpelweg omdat het technisch kader bij voorbaat wist dat deze belasting eraan zat te komen”, is Driessen van mening. “Duidelijk is dat veel spelers onvoldoende inhoud hebben voor de noodzakelijke fysieke belasting. Deze onderbelasting valt direct te relateren aan de hoeveelheid trainingsarbeid. Een intensief onderzoek kan geen kwaad. Zeker omdat PSV zegt een topsportorganisatie te zijn waarbij de wetenschappelijke benadering een grote rol speelt.” Zondagmiddag (14.30 uur) komt PSV opnieuw in actie. In de Eredivisie gaat de nummer twee van de ranglijst op bezoek bij Fortuna Sittard.