NEC in de problemen na onderzoek: De Goffert blijkt onveilig

Vrijdag, 5 november 2021 om 10:42 • Yanick Vos • Laatste update: 11:10

NEC-supporters keren voorlopig niet terug in het eigen stadion. De Goffert is namelijk onveilig, zo is gebleken uit onderzoek van ingenieurs van Royal Haskoning DHV. Door het gehele stadion zijn tekortkomingen gevonden in de onderste tribunedelen. Het bedrijf laat in het rapport weten dat er een fout is gemaakt in de wapening van de tribune bij de bouw van het stadion. In ieder geval tot aan de winterstop zijn supporters niet welkom in het stadion.

Het onderzoek werd uitgevoerd nadat op 17 oktober een deel van de tribune instortte na afloop van de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. De tribune bezweek door springende Vitesse-supporters. Vrijdagochtend werden de bevindingen gepresenteerd tijdens een persconferentie. Er blijken scheuren te zitten in het beton van de tribunes. “Alle onderste elementen van de tribunes voldoen niet aan de veiligheid en daar moet wat aan gebeuren. De hogere elementen hebben nader onderzoek nodig’’, zo wordt ingenieur Erik Middelkoop van Haskoning geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Op het tribunedeel dat vorige maand instortte stonden in totaal 93 springende Vitesse-fans. “Zoals de tribune ontworpen was, was die geschikt om dit aantal mensen te dragen, zolang ze zich rustig gedragen. De tribune was wel gemaakt om te springen, maar dan moet de belasting lager zijn. De combinatie van 93 springende mensen was te veel”, aldus Middelkoop. NEC-directeur Wilco van Schaik: “Helaas blijkt dat er ontwerpfouten zijn vastgesteld in de constructie van het stadion.” Volgens wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen gaat het ‘best nog enige tijd’ gaat duren voordat er duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden om het stadion weer in gebruik te kunnen nemen. Vorig weekend speelde NEC in een leeg stadion en ook aanstaande zaterdag tegen sc Heerenveen is geen publiek welkom in de thuishaven. Via schermen rond het stadion kunnen supporters de wedstrijden volgen.

De afgelopen weken heeft NEC de mogelijkheden bekeken om tijdelijk uit te wijken naar een ander stadion. Van Schaik legde vrijdag tijdens het persmoment uit dat er met acht verschillende clubs en gemeenten is gesproken. Door de supportersrellen rond de derby tegen Vitesse is NEC echter bij geen enkele club of gemeente gewenst. "We gaan onverminderd door met zoeken naar uitwijkmogelijkheden voor onze thuiswedstrijden. Tot de winterstop wordt er niet met supporters gespeeld in De Goffert. In het best denkbare scenario kunnen we in januari weer toeschouwers toelaten. Er is alleen ook een slecht scenario. Bij meerdere ontwerpfouten zijn we verder van huis", aldus Van Schaik.