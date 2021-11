AZ en Feyenoord ontvangen hoge premies; grotere bedragen lonken

Vrijdag, 5 november 2021 om 09:32 • Yanick Vos • Laatste update: 10:01

AZ en Feyenoord hebben donderdagavond uitstekende zaken gedaan met oog op overwintering in de Conference League. Beide Eredivisie-clubs gaan met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in hun poule. De sportieve successen leggen AZ en Feyenoord in financieel opzicht geen windeieren. Het derde clubtoernooi hebben de Alkmaarders en Rotterdammers al miljoenen euro’s opgeleverd.

Alle 32 deelnemers van de groepsfase van de Conference League ontvingen een startpremie van 2,94 miljoen euro. Een overwinning in de groepsfase levert een bonus van 500.000 euro op, een gelijkspel is goed voor 166.000 euro. De startpremie, drie overwinningen en een gelijkspel leverden AZ en Feyenoord derhalve een totaalbedrag op van 4.606.000 euro.

De verdiensten kunnen gedurende het toernooi nog verder oplopen. Met nog twee groepswedstrijden te gaan is nog eens een miljoen euro te verdienen. Beide clubs staan er uitstekend voor met oog op de volgende ronde. Mochten de ploegen van Pascal Jansen en Arne Slot zich kwalificeren voor de knock-outfase dan komt een premie van 600.000 euro hun kant op. Feyenoord kreeg dit Europese seizoen echter al wel circa 125.000 euro aan boetes vanuit de UEFA.

Verder in de Conference League zijn nog grotere bedragen te verdienen. Kwalificatie voor de kwartfinales levert een miljoen euro op. Voor de vier halvefinalisten ligt twee miljoen euro klaar en de twee clubs die de finale halen ontvangen een bonus van drie miljoen euro. De winnaar wordt beloond met een premie van nog eens twee miljoen euro. Het maximale bedrag aan prijzengeld dat in de Conference League te verdienen is, ligt iets boven de vijftien miljoen euro. Ter vergelijking: in de Champions League is maximaal 89 miljoen euro aan prijzengeld te verdienen.

Vitesse, dat donderdagavond met 3-2 ten onder ging op bezoek bij Tottenham Hotspur, staat momenteel op de derde plaats in de Conference League. De Arnhemmers wonnen twee keer en verdienden daarmee een miljoen euro. Met nog twee groepswedstrijden tegen Stade Rennes (uit) en NS Mura (thuis) heeft de ploeg van Thomas Letsch nog kans op kwalificatie voor de volgende ronde.

Europa League

PSV is dit seizoen als enige Nederlandse club actief in de Europa League. In het tweede clubtoernooi van de UEFA zijn iets hogere bedragen te verdienen dan in de Conference League. PSV heeft net als alle deelnemers een startpremie van 3.630.000 euro ontvangen. Een zege is goed voor 630.000 euro, een gelijkspel levert 210.000 euro op. De Eindhovenaren staan na vier wedstrijden op vijf punten. Inclusief de startpremie komen de verdiensten van PSV daardoor op 4.680.000 euro.

AZ, Feyenoord, Vitesse en PSV verdienen naast de premies die worden ontvangen vanuit de UEFA in Europa ook nog geld vanuit de marketpool en uitverkochte stadions. De bedragen die in de Conference League en Europa League te verdienen zijn liggen vele malen lager vergeleken met de Champions League. De teller van Ajax staat dit seizoen namelijk al op ongeveer 65 miljoen euro.