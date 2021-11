Heeft Feyenoord ‘de nieuwe El Ahmadi’ gevonden? ‘Hij was echt heel goed’

Vrijdag, 5 november 2021 om 09:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Fredrik Aursnes is nog lang niet altijd basisspeler bij Feyenoord, maar Arne Slot lijkt steeds meer te neigen naar een plek voor de Noor bij de eerste elf. De middenvelder startte donderdag in het Conference League-duel met 1. FC Union Berlin (1-2) en maakte tegen de Duitsers een uitstekende indruk op de trainer. “Ik vond veel spelers bij ons goed spelen, maar er was er eentje die ik echt heel goed vond en dat was Aursnes”, werd Slot na afloop door het Algemeen Dagblad geciteerd.

“Het veld was heel zwaar, maar dat zag je niet aan zijn spel. Hij is zo snel en lichtvoetig.” Aursnes omschrijft Feyenoord als ‘een team dat maar blijft rennen en gaan’. Volgens Slot kan Feyenoord gek genoeg harder werken dan de tegenstanders. “En dat kan het verschil maken”, zegt Slot. “Ik heb het dan niet over schoppen en slaan en slidings maken, maar wel op de manier waarop je terugsprint als we de bal hebben verloren bijvoorbeeld.”

“Het veld in Berlijn was door de regen zwaar, maar Aursnes leek daar weinig last van te hebben. Hij beweegt heel makkelijk, is snel en net als tegen Sparta Rotterdam versnelt hij ons spel.” De 25-jarige middenvelder uit Noorwegen, afgelopen zomer overgekomen van Molde FK, accepteert dat hij nog lang niet altijd basisspeler bij Feyenoord. “We hebben meerdere goede middenvelders. Ik moet gewoon goed spelen als ik een kans krijg. Zo kan ik mijn team helpen.” Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad schrijft zelfs dat het lijkt of Feyenoord ‘eindelijk de nieuwe Karim El Ahmadi heeft gevonden’.

Aursnes heeft geduld, zegt hij. Hij kan zich wel vinden in het feit dat Orkun Kökcü en Jens Toornstra af en toe de voorkeur krijgen. “Ik heb het prima naar mijn zin. We hebben een sterke ploeg, fantastische supporters en een geweldige stad”, zei hij doelend op Rotterdam. De Noor hoopt er komend weekeinde tegen AZ weer bij te zijn. “En dan is er de belangrijke interlandperiode en komen we met Noorwegen naar Nederland. Ja, ik ben opgeroepen. Of we in De Kuip een kans maken tegen Nederland zonder Erling Braut Haaland? Ja, dat denk ik en daar moeten we in geloven.”

Aursnes genoot van de duizenden fans die met Feyenoord waren meegereisd naar Berlijn. "Er waren er zoveel", doelde de Noor op de ruim vijfduizend supporters van Feyenoord in het Olympiastadion. “En je hoorde ze steeds. Ze hebben ons enorm gesteund. Dat heeft zeker geholpen. Ik vind het ook heel bijzonder dat zo'n grote groep naar Duitsland is gereisd.”