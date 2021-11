Vitesse vergeet nieuwe stunt tegen Tottenham: ‘Die rode kaart was niet slim’

Vrijdag, 5 november 2021 om 07:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:47

Vitesse kon donderdag niet nog een keer stunten tegen Tottenham Hotspur in de Conference League. Twee weken na de verrassende 1-0 zege op de Engelsen ging het team van trainer Thomas Letsch met 3-2 onderuit in Noord-Londen. Bij het spectaculaire duel, waarin Antonio Conte zijn debuut als trainer van the Spurs maakte, vielen vijf goals voor rust en drie rode kaarten in de tweede helft. Letsch vond dat Vitesse te weinig had gekregen. “We verdienden meer”, oordeelde de trainer van Vitesse na afloop van de krachtmeting in het Tottenham Hotspur Stadion.

Tottenham stond na 28 minuten al met 3-0 voor via treffers van Heung-min Son, Lucas Moura en een eigen doelpunt van Jacob Rasmussen. Vitesse kwam voor rust knap terug tot 3-2 via Rasmussen en Matús Bero. Na nog geen uur spelen kreeg Cristian Romero zijn tweede gele kaart en had Vitesse uitzicht op een nieuwe stunt. Een punt zat er niet meer in, ook vanwege rode kaarten voor Danilho Doekhi en doelman Markus Schubert in slotfase. “We hebben veel meer kansen gecreëerd dan iedereen vooraf verwachtte van ons hier bij Tottenham. Ik vind dat we in beide wedstrijden de betere ploeg waren. En we hebben een keer gewonnen en nu hebben we met een goal verschil verloren. We kunnen trots zijn. Ik voel twee dingen: teleurstelling en trots”, benadrukte Letsch.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben echt trots op hoe we gespeeld hebben. In het begin was het al goed. Maar we maakten slordige fouten achterin, die worden afgestraft door spelers van deze kwaliteit.” Vitesse verkleinde de nadelige marge vervolgens door tweemaal te scoren. “Dat was geweldig”, vervolgde Letsch. “Bij de 3-0 kreeg ik een raar gevoel, dat durf ik wel toe te geven. Maar we hielden ons aan het plan, gaven niet op en de snelle goal van Rasmussen was belangrijk. En daarna hebben we alleen maar beter gespeeld.”

Doekhi schrok wel even van de intensiteit in de openingsfase. “Er gebeurde van alles. Het was wel even schrikken qua intensiteit. Dat was wel een paar niveautjes hoger, maar we pasten ons daarna goed aan”, vertelde de verdediger annex aanvoerder tegen ESPN. "We hadden een goede comeback door de ruimtes klein te houden en dicht bij elkaar te blijven. We hadden het gevoel dat het echt mogelijk was vanavond. We waren even de betere ploeg, maar helaas kwamen we niet opnieuw tot scoren.”

Doekhi kreeg in de slotfase twee keer geel binnen vijf minuten en vlak daarna moest Schubert ook met rood van het veld wegens hands buiten zijn strafschopgebied. Met negen man wist Vitesse niet meer echt aan te zetten. “Je weet dat hij na een rode kaart voor hen ook sneller geneigd is ook rood aan ons te geven, dus dat was niet slim”, stak Doekhi de hand in eigen boezem. “Daarna werd het een stuk moeilijker, maar ik ben trots op wat we als team hebben gepresteerd.”

Vitesse staat nu derde in Groep G van de Conference League. De achterstand op nummer twee Tottenham is een punt. Koploper Stade Rennes won door een late goal met 1-0 van NS Mura en heeft vier punten meer dan Vitesse. “Het uitgangspunt tegen Rennes is duidelijk”, doelde Letsch op de volgende wedstrijd in Europa. “Daar moeten we winnen. Ik denk dat we een kans hebben. We hebben tot dusver aangetoond in deze zware poule heel goed mee te kunnen. Niemand had ons zo dichtbij Spurs en Rennes verwacht.”