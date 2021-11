Schokkende beelden: Fan West Ham United verliest vinger bij doelpuntviering

Een supporter van West Ham United is donderdagavond een vinger verloren toen hij een doelpunt van zijn club wilde vieren op bezoek bij KRC Genk, schrijft the Sun. De Engelsen kwamen op bezoek bij Genk met 1-2 voor, waarna het voor de supporter van the Hammers volledig misging. De man bleef met zijn vinger achter het hek haken, waarna deze buiten het vak op de grond viel.

Het tragische incident gebeurde tien minuten voor tijd, toen Saïd Benrahma zijn ploeg op een 1-2 voorsprong zette. Uiteindelijk bezorgde Tomás Soucek Genk in de slotminuut alsnog een punt met een eigen doelpunt. Voor de fan van West Ham United werd het een vreselijke avond, daar hij tien minuten voor de gelijkmaker zijn vinger verloor nadat hij achter het hek bleef haken. Op videobeelden, die momenteel rondgaan op internet, is te zien hoe een steward de vinger van de vloer raapt en op het hek legt. De vinger viel buiten het vak met de uitsupporters op de grond.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren!

Op de beelden is te horen hoe medesupporters naar de stewards schreeuwen om de vinger in het ijs te leggen. Volgens The Sun beweerden sommige fans dat het tot tien minuten duurde voordat de stewards actie ondernamen. De man werd direct uit het vak gehaald om medisch verzorgd te worden. Op de beelden is het slachtoffer niet te zien.