Van der Gijp kiest slachtoffer na zege van Feyenoord met verzonnen anekdote

Donderdag, 4 november 2021 om 23:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:17

Feyenoord had de overwinning op Union Berlin (1-2) donderdagavond te danken aan een uitglijder van keeper Andreas Luthe. Na een terugspeelpass van linksback Tymoteusz Puchacz leek Luthe voldoende tijd te hebben om de bal weg te trappen, maar op het kletsnatte knollenveld verstapte hij zich. Daardoor kon Cyriel Dessers in een leeg doel voor het winnende doelpunt zorgen. De matchwinner staat dan ook met een grote glimlach voor de camera van Veronica. Dessers redde Feyenoord zondag in de blessuretijd al tegen Sparta Rotterdam (0-1) en beleefde donderdag opnieuw een gouden invalbeurt.

"Het is een mooie week. Als je twee keer in een paar dagen de winnende kunt maken, in belangrijke wedstrijden, is dat mooi", lacht hij. "Iedereen heeft gezien dat de omstandigheden vandaag extreem waren. Het weer en het veld maakten het een moeilijke wedstrijd. Hoe je daarop inspeelt? Als de bal teruggaat naar de keeper in het zestienmetergebied, waar het heel glad was, probeer je druk te zetten. Het pakte goed uit." In gesprek met ESPN erkent Dessers lachend dat het 'niet heel handig' is om tweemaal als invaller te scoren, omdat het etiket van 'supersub' dan aan hem blijft kleven en een basisplek ver weg blijft.

In de studio van Veronica maakt René van der Gijp van de gelegenheid gebruik om de draak te steken met Luthe. Het is volgens de analist 'een gift' dat keepers niet meer de bal mogen oppikken na terugspeelpasses. "Als een keeper gaat voetballen, is er stront aan de knikker", lacht Van der Gijp, om daarna een verzonnen anekdote af te steken. "Dit is een jongen die in de D’tjes, als elfjarige, als rechtsback speelde. Toen is hij een halfjaar op de bank gezet en daarna zei iemand: joh, we zijn onze eerste twee keepers kwijt, zou jij niet een keer op doel gaan staan?"

"Toen zei hij: ja, dat wil ik best wel proberen. Dan krijg je dit. Het enige wat hij wil, is die bal in de hand pakken. Maar hij beseft dat dat niet mag en raakt volledig in paniek. Hij wil hem uitkappen, maar dan is hij het helemaal kwijt. Weet je wat nou het ergste is? Dat hij dalijk in de kleedkamer komt en de libero zegt: joh, dat kan ons allemaal gebeuren", lacht de analist tot slot. Door de overwinning gaat Feyenoord met tien punten aan de leiding in Groep E van de Conference League. Overwintering kan Feyenoord bijna niet meer ontgaan.