Nederland passeert Portugal nu al en heeft ‘virtueel’ goud in handen

Donderdag, 4 november 2021 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

De opmars van Nederland op de coëfficiëntenranglijst begint absurde vormen aan te nemen. In recordtempo zijn de Nederlandse deelnemers erin geslaagd om Portugal in te halen op de stand die gaat gelden vanaf 1 juli 2022. Er is nog een lange weg te gaan, maar als die voorsprong ná het seizoen 2022/23 nog staat, dan verzekert Nederland zich van twee directe Champions League-tickets voor het seizoen 2024/25.

Het verhaal van de coëfficiëntenranglijst voor Nederland is (wellicht) bekend: het land staat nu zevende en moet naar minimaal plek zes voor twee directe Champions League-tickets. Dat is dit seizoen onmogelijk, omdat de achterstand op Portugal en Frankrijk simpelweg te groot is. Per 1 juli 2022 valt echter het voor Nederland dramatische seizoen 2017/18 weg (omdat de stand steeds over de laatste vijf seizoenen wordt berekend), en vanaf dat moment kunnen Portugal en Frankrijk definitief bedreigd worden. Op die ranglijst per 1 juli 2022 is Nederland deze week Portugal gepasseerd. De voorsprong bedraagt nu 0,2 punt, terwijl Frankrijk 1,3 punt boven Nederland staat.

De coëfficiëntenranglijst per 04-11-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 50,415 (+2,332) 38,915 6/6 6. Portugal 47,049 (+0,833) 37,383 4/6 7. Nederland 40,500 (+2,400) 37,600 5/5 8. Oostenrijk 34,850 (+0,600) 25,100 4/5 9. Schotland 32,700 (+0,750) 28,700 2/5 10. Rusland 32,082 (+0,400) 19,482 3/5 11. Oekraïne 31,400 (+0,400) 23,400 3/5 12. Servië 29,375 (+0,250) 23,000 2/4 13. België 29,200 (+0,400) 26,600 4/5

Nederland sloeg deze week een gigantische klapper dankzij Ajax, dat zich met de overwinning tegen Borussia Dortmund (1-3) plaatste voor de laatste zestien van de Champions League. De Amsterdammers kregen twee punten voor de zege plus nog eens vijf (!) bonuspunten voor overwintering in het miljardenbal. Voor Nederland worden die zeven punten gedeeld door het aantal deelnemers: liefst 1,4 punt voor het land dus. Daar kwam dankzij de zeges van AZ (+0,4) en Feyenoord (+0,4) en het gelijkspel van PSV (+0,2) nog eens een vol punt bij: in totaal scoort Nederland deze speelronde dus liefst 2,4 punt. Portugal haalde slechts 0,8 punt binnen, terwijl Frankrijk 2,3 punt bijschreef.

De huidige stand geeft een enigszins vertekend beeld, omdat Ajax zijn bonuspunten al heeft bijgeschreven, en bijvoorbeeld de Portugese Champions League-deelnemers daar nog op wachten. Zo doen Sporting Portugal, Benfica en FC Porto in hun eigen groep nog volop mee om bij de eerste twee plekken te komen. Bovendien gaat Sporting Braga zeer waarschijnlijk verder in de Europa League. In dat toernooi krijgt groepswinnaar óók vijf bonuspunten, terwijl er voor de runner-up drie bonuspunten klaarliggen. De Portugezen zullen dus óók bonuspunten gaan krijgen en dan waarschijnlijk weer uitlopen. Frankrijk presteert dit seizoen overigens over de hele linie veel beter dan de Portugal: zo plaatste Olympique Lyon zich als groepswinnaar in de Europa League en kreeg Frankrijk een vrachtlading aan punten binnen. Voorlopig is Portugal absoluut het richtpunt voor Nederland.

PSV staat er na het gelijkspel tegen AS Monaco (0-0) niet goed voor om die bonuspunten in zijn Europa League-poule nog binnen te halen, al zou het nog wel kunnen. Mochten de Eindhovenaren derde eindigen, dan gaat de ploeg van Roger Schmidt zonder bonuspunten verder in de Conference League. In het restant van dat toernooi kan PSV dan natuurlijk wel nog punten gaan halen. Nederland heeft in de Conference League sowieso nog volop kansen: in dat toernooi zijn twee bonuspunten te behalen voor overwintering. AZ en Feyenoord gaan die extra punten vrijwel zeker bijschrijven, terwijl het voor Vitesse erg lastig zal worden om de volgende ronde nog te halen.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +2,332 PSG +0,167 | Lille +0,333 | Lyon +1,166 | Rennes +0,333 | Marseille +0,167 | Monaco +0,167 Portugal +0,833 Sporting Portugal +0,333 | Benfica +0 | FC Porto +0,167 | Sporting Braga +0,333 Nederland +2,400 Ajax +1,4 | PSV +0,2 | AZ +0,4 | Feyenoord +0,4 | Vitesse +0 Oostenrijk +0,600 RB Salzburg +0 | Rapid Wien +0 | LASK +0,4 | Sturm Graz +0,2 Schotland +0,750 Rangers +0,25 | Celtic +0,5 Rusland +0,400 Zenit +0 | Lokomotiv Moskou +0,2 | Spartak Moskou +0,2 Oekraïne +0,400 Shakhtar Donetsk +0 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0,4 Servië +0,250 Partizan Belgrado +0,25 | Rode Ster Belgrado +0 België +0,400 Club Brugge +0 | AA Gent +0,2 | Royal Antwerp +0 | KRC Genk +0,2

Welke plek is goed voor welke tickets?