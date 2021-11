Feyenoord boekt zwaarbevochten en cruciale zege op negental

Donderdag, 4 november 2021 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:15

Feyenoord is nagenoeg zeker van overwintering in de Conference League. De ploeg van Arne Slot boekte donderdagavond een zwaarbevochten 1-2 zege op Union Berlin, dankzij doelpunten van Luis Sinisterra en Cyriel Dessers. Het winnende doelpunt kwam voort uit het uitglijden van keeper Andreas Luthe. Union ontving laat in de wedstrijd twee rode kaarten, maar was zelfs in de slotminuten met negen man nog dreigend. Feyenoord gaat met tien punten aan kop in Groep E; Slavia Praag won met 1-0 van Maccabi Haifa en staat tweede. De club uit Israël heeft de derde plek in bezit met vier punten. Vanwege het verschil in doelsaldo tussen Feyenoord en Maccabi (+4 om -3) lijkt een plek in de top twee niet meer mis te lopen.

Op een kletsnat veld in het Olympiastadion, de thuishaven van stadsgenoot Hertha BSC, was de eerste grote kans voor Union. Sheraldo Becker kreeg te weinig weerstand van Marcos Senesi en stormde af op Justin Bijlow, die redding bracht. Op dat moment, in de zesde minuut, was de rook van het vuurwerk vanuit het uitvak net opgetrokken. Na veertien minuten zocht Sinisterra de 5200 meegereisde supporters op, nadat Feyenoord op voorsprong was gekomen. In een goed uitgespeelde aanval schoot Bryan Linssen uit de draai tegen de binnenkant van de paal, waardoor Sinisterra van dichtbij kon afronden: 0-1.

Feyenoord kwam in de daaropvolgende fase niet in serieuze problemen. Bijlow had geen moeite met een afstandsschot van Genki Haraguchi; Levin Öztunali schoot ver over. In de laatste fase van de opbouw verzaakte ook Feyenoord meermaals, waardoor de bezoekers niet verder kwamen dan een kopbal van Gernot Trauner voor de rust. Vanwege de voorsprong en de gebrekkige daadkracht van Union leek er weinig reden tot zorg, maar de thuisploeg meldde zich steeds vaker rond het strafschopgebied van Feyenoord en scoorde in minuut 41 dan toch. Christopher Trimmel draaide de bal van afstand knap langs Bijlow: 1-1.

Uiteindelijk zorgde het rustsignaal voor meer opluchting bij Feyenoord dan bij Union, dat flink aanzette in de slotfase van de eerste helft. Na de pauze bleef de thuisploeg op zoek gaan naar de voorsprong. Schoten van Haraguchi en Kevin Behrens kwamen rechtstreeks af op Bijlow, waarna Feyenoord plots een reuzenkans kreeg. Linksback Tymoteusz Puchacz leverde de bal plots in bij Bryan Linssen, die op keeper Luthe stuitte vanuit soortgelijke positie als waarin hij in De Kuip nog scoorde tegen Union. Het was een van de weinige wapenfeiten van Feyenoord, dat veelal werd teruggedrukt op de eigen helft.

In het laatste kwart van de wedstrijd hervond Feyenoord echter de kracht om Union op de proef te stellen. Een inzet van Jens Toornstra zeilde net voorlangs, maar achttien minuten voor tijd kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Een minuut nadat Marcos Senesi met een feilloze tackle een grote kans voor Taiwo Awoniyi voorkwam, gleed doelman Luthe plots uit op het natte knollenveld, waardoor invaller Dessers een niet te missen kans kreeg: 1-2. Trauner en Marcus Pedersen waren dicht bij de 1-3, maar ook achterin ontstonden nog hachelijke momenten voor Feyenoord. Dat bleef zelfs het geval na twee rode kaarten voor Union in de slotfase: Trimmel ontving zijn tweede gele voor het weggooien van de bal, waarna Cedric Teuchert natrapte bij Tyrell Malacia. Feyenoord hield uiteindelijk stand en is daardoor nagenoeg zeker van overwintering in Europa.