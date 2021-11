Vitesse weet niet te stunten in knotsgek duel met drie rode kaarten

Donderdag, 4 november 2021 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:12

Vitesse heeft donderdagavond niet voor een stunt weten te zorgen op bezoek bij Tottenham Hotspur. De Arnhemmers kwamen nog wel terug van een 3-0 achterstand, maar moesten met 3-2 buigen. Bij de Londenaren zat Antonio Conte voor de eerste keer op de bank. Hij zag hoe Cristian Romero, Danilho Doekhi én Markus Schubert vroegtijdig moesten inrukken met een rode kaart. Steven Bergwijn bleef bij Tottenham, dat door de zege de tweede plaats overneemt van Vitesse, de gehele wedstrijd op de bank.

De ruim 1.500 meegereisde Vitesse-supporters zagen een opvallende afwezige aan de aftrap in het Tottenham Hotspur Stadium. Loïs Openda had zich verslapen voor de wedstrijdbespreking en werd door Letsch op de bank geposteerd. Conte trad, in tegenstelling tot het heenduel in Arnhem, dit keer wel met de grote namen aan en begon onder meer met Harry Kane, Lucas Moura, Eric Dier en Heung-Min Son. Laatstgenoemde had na twee minuten spelen al de kans op de openingstreffer, maar zag zijn inzet van de lijn worden gehaald door Riechedly Bazoer nadat hij Schubert had omspeeld.

Na goals van Son, Moura en Kane doet @MijnVitesse iets terug tegen de Spurs: 3-1 via Jacob Rasmussen ??#totvit #UECL pic.twitter.com/8pzoycfA6q — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

Na een kwartier spelen werd de score alsnog geopend door Son, die een rebound aan de rechterkant van het strafschopgebied achter Schubert schoot. Vitesse had even daarvoor de paal geraakt via Maximilian Wittek. The Spurs trokken het duel na een weifelende beginfase steeds meer naar zich toe en waren andermaal dichtbij een treffer via Son. Ditmaal trof de Zuid-Koreaan echter de binnenkant van de paal. Het bleek voor Vitesse uitstel van executie, daar Moura de score halverwege de eerste helft alsnog verdubbelde. De Braziliaan had een vrije doortocht richting Schubert en faalde niet: 2-0.

Toen Jacob Rasmussen de bal nog voor het halfuur ongelukkig achter zijn eigen doelman gleed en Tottenham op 3-0 zette, leek het duel gespeeld. Maar Vitesse richtte zich op en bracht de marge nog voor rust terug naar één. Diezelfde Rasmussen kopte al snel na de eigen goal raak uit een corner van Wittek en werd daarmee de eerste speler in de Conference League met een doelpunt én een eigen doelpunt in dezelfde wedstrijd. Zijn aansluitingstreffer werd vijf minuten later gevolgd door de 3-2. Na geklungel in de defensie bij Tottenham plaatste Matús Bero de bal met de binnenkant van de voet beheerst in de rechterhoek buiten bereik van Hugo Lloris.

Comeback in de maak? Vitesse komt op 3-2 door een doelpunt van Matúš Bero! ????#totvit #UECL pic.twitter.com/5OAkecHD3t — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

In het tweede bedrijf lag de amusementswaarde aanzienlijk lager. Met de inmiddels ingevallen Openda liet Vitesse zich wel voor het eerst zien. Het was de Belgische aanvaller die Lloris tien minuten na de rust tot een knappe redding dwong. De Arnhemmers werden vervolgens geholpen door Tottenham, waar Romero met een tweede gele kaart vroegtijdig naar de kant moest na een overtreding op Openda. De ploeg van Letsch draaide de duimschroeven daarop aan en was heel dichtbij via Bazoer, maar hij zag zijn bekeken schot gepakt worden door Lloris. Het verzet was gebroken toen ook Doekhi met een tweede gele kaart kon inrukken. Vitesse eindigde het duel met negen man, toen Schubert in de absolute slotfase hands maakte buiten de zestien.