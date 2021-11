Fenerbahçe schudt ellende van zich af met wereldgoal én afgetekende winst

Donderdag, 4 november 2021 om 22:48 • Jeroen van Poppel

Fenerbahçe heeft donderdagavond eindelijk weer eens een overwinning geboekt. De ploeg van Vítor Pereira had al vier duels niet meer gewonnen, maar rekende donderdag met grote overtuiging af met Royal Antwerp: 0-3. Met name de derde treffer, die kwam van de voet van Mergim Berisha, was van enorme schoonheid. Fenerbahçe blijft derde in de Groep D, maar blijft met zijn eerste Europese zege wél meedoen om overwintering in de Europa League.

De tribunes van het Bosuilstadion bleven donderdagavond leeg, als gevolg van de straf die Antwerp kreeg naar aanleiding van de ongeregeldheden bij het thuisduel tegen Eintracht Frankfurt (0-1). Fenerbahçe kende in België een droomstart en stond binnen het half uur al met 0-3 voor. De eerste treffer kwam op naam van Mert Hakan Yandas, die de bal van achttien meter afstand beheerst in de verre hoek krulde: 0-1.

Daarna werd Max Meyer fraai gelanceerd door een hakje van Berisha, waarna eerstgenoemde het strafschopgebied kon betreden en rustig de hoek uitzocht: 0-2. Het derde doelpunt van Fenerbahçe was zo mogelijk nog fraaier. Yandas combineerde zich het strafschopgebied en zette voor op Berisha, die met een halve omhaal afrondde: 0-3. Daarmee was de buit binnen voor Fenerbahçe, dat na rust nog de paal raakte in de persoon van Berisha.

Voor Antwerp lijkt het doek in Europees opzicht te vallen. De Belgische club staat met één punt onderaan en heeft een achterstand van vier punten tot Fenerbahçe. Eintracht Frankfurt staat door zijn zege bij Olympiacos (1-2) met tien punten bovenaan, terwijl de Grieken met zes punten tweede zijn.