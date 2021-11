BBC: Newcastle United heeft na afwijzing van Emery eindelijk beet

Donderdag, 4 november 2021 om 21:39 • Laatste update: 21:49

Newcastle United heeft zijn nieuwe manager zo goed als binnen, zo meldt de BBC. The Magpies zijn in vergevorderde onderhandelingen met Eddie Howe, die de club omhoog uit de degradatiezone van de Premier League moet gaan loodsen. De Engelsman is sinds zijn ontslag bij Bournemouth in het seizoen 2019/20 werkloos en wordt de opvolger van Steve Bruce. De aanstelling van Howe volgt nadat Newcastle United eerder al ‘nee’ hoorde van onder meer Paulo Fonseca en Unai Emery.

Nadat ook de namen van Roberto Martínez, Frank Lampard, Lucien Favre én Erik ten Hag de revue waren gepasseerd, is de keus dus uiteindelijk gevallen op Howe. De momenteel nog werkloze trainer degradeerde in juli 2020 met Bournemouth uit de Premier League, nadat de club vijf jaar op het hoogste niveau had geacteerd. Daarvoor had Howe the Cherries hoogstpersoonlijk al vanaf de League One naar dat niveau toe gebracht. Van de huidige Newcastle-selectie werkte Howe bij Bournemouth al met Callum Wilson, Ryan Fraser en Matt Richie samen.

The Sun maakte woensdag al kenbaar dat Newcastle zich zou wenden tot Howe na de afwijzing van Emery. Dinsdag leek alles er volgens Engelse media nog op dat de Spanjaard, die eerder al bij Arsenal aan het roer stond, zijn comeback zou maken in de Premier League. Naar verluidt kon Emery een maandsalaris van een miljoen euro op gaan strijken in Newcastle-upon-Tyne, maar de oefenmeester besloot uiteindelijk toch af te zien van de job. De trainer verklaarde ‘superblij’ te zijn bij Villarreal. Emery zou een stap naar Newcastle bovendien niet zien zitten, omdat hij door een clausule eenvoudig opzij gezet zou kunnen worden bij een eventuele degradatie naar de Championship.

Newcastle United bungelt momenteel op de voorlaatste plaats van de Premier League met vier punten uit tien duels; er werd nog geen duel gewonnen. Alleen Norwich City doet het vooralsnog minder met twee punten. Nadat vorig manager Steve Bruce na zijn duizendste wedstrijd als trainer (een 2-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur) zijn congé kreeg bij Newcastle, wist interim-trainer Graeme Jones nog gelijk te spelen tegen Crystal Palace (1-1) en verloor hij van Chelsea (0-3). Komende zaterdag zou Howe al op de bank kunnen zitten, als Newcastle op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion.