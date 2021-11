Bosz evenaart zijn eerdere topprestatie bij Ajax; Van Aanholt is belangrijk

Donderdag, 4 november 2021 om 20:52 • Jeroen van Poppel

Peter Bosz heeft zich donderdagavond met Olympique Lyon als eerste club verzekerd van overwintering in de Europa League. De Fransen wonnen verdiend van Sparta Praag (2-0) en zijn daarmee verzekerd van winst in Groep A. Daarmee is Bosz even snel verzekerd van kwalificatie als in het seizoen 2016/17 met Ajax, toen de Amsterdammers zich ook na vier speelronden al plaatsten. Verder veroverde Napoli dankzij een afgetekende zege tegen Legia Warschau de koppositie in Groep C, terwijl Galatasaray met een moeizaam behaald punt tegen Lokomotiv Moskou (1-1) ruim bovenaan blijft in Groep E.

Olympique Lyon – Sparta Praag 2-0

De ploeg van Bosz had na drie speelrondes nog geen punt verspeeld in Groep A, maar speelde er de eerste helft niet naar. Kansen waren er wel, alleen had met name Islam Slimani het vizier niet op scherp staan. De Algerijn miste twee goede kansen om de score open te breken. Europa League-topscorer Karl Toko Ekambi keek vanaf de bank lijdzaam toe, maar hoefde uiteindelijk zijn ploeg niet te redden. Slimani was in de tweede helft namelijk een stuk attenter. In de 61ste minuut omspeelde de spits Florin Nita voor de 1-0 en nog geen twee minuten later wist hij de marge ook te verdubbelen door een voorzet van Maxence Caqueret binnen te koppen: 2-0.

De Tsjechische bezoekers hadden geen inspiratie en wisten het laatste halfuur amper iets te creëren; de elf van Bosz hoefden niet meer en stelden op halve kracht de zege veilig. Het werd in blessuretijd 3-0 dankzij Toko Ekambi, die de bal in vrijheid kon binnenkoppen na een goede individuele actie van Bradley Barcola. Olympique Lyon heeft zo na vier duels nog geen punt verspeeld en is door. Sparta Praag ziet Rangers door diens gelijkspel bij Bröndby IF (1-1) op gelijke hoogte komen met vier punten.

Legia Warschau - Napoli 1-4

Na de eerdere zege op eigen bodem (3-0) tegen Legia was Napoli vastberaden de koppositie in Groep C te veroveren. Wat dat betreft was er een valse start voor gli Azzurri. Linksbuiten van de thuisploeg Filip Mladenovic kapte André Zambo Anguissa in de tiende minuut betrekkelijk eenvoudig uit en bood Mahir Emreli een niet te missen kans: 1-0. Piotr Zielinski had in de 17de minuut bijna een antwoord, maar zijn inzet trof de lat. De elf van Luciano Spalletti hadden de bal en speelden voornamelijk op de helft van de tegenstander. 72 procent balbezit en vier schoten op doel in het eerste bedrijf leverden echter geen gelijkmaker op en de ruststand bleef onveranderd.

De ploegen waren amper de kleedkamers uit toen de bal op de stip ging. Zielinski kreeg een beuk van Josué en benutte het buitenkansje zelf: 1-1. De Italianen zetten aan, maar mogelijkheden van Andrea Petagna en Eljif Elmas troffen geen doel. Invaller Dries Mertens brak uiteindelijk de ban: na opnieuw een overtreding van Josué ging Matteo Politano neer en de oud-PSV’er mocht aanleggen voor de tweede strafschop van de wedstrijd. Met een panenka klopte hij Cesary Miszta: 1-2. Hirving Lozano wist drie minuten later op aangeven van Petagna nog de 1-3 binnen te schuiven; zijn vervanger Adam Ounas maakte er na zwak uitverdedigen zelfs 1-4 van. Met acht punten uit vier duels neemt Napoli zo de koppositie in de groep over; Legia zakt naar plek twee en blijft op zes punten staan.

Galatasaray - Lokomotiv Moskou 1-1

Patrcik van Aanholt, die in tegenstelling tot Ryan Babel in de basis begon bij Galatasaray, haalde in de openingsfase een kopbal van landgenoot Gyrano Kerk van de lijn. Daarna gebeurde lange tijd nauwelijks iets voor beide doelen, totdat de Turken op slag van rust via een counter op voorsprong kwamen. Van Aanholt legde de bal daarbij simpel klaar voor Sofiane Feghouli, die vanaf de rand van het strafschopgebied met een geplaatst schot de kruising trof: 1-0.

Wat een heerlijke goal van Sofiane Feghouli van Galatasaray! Met een assist van Patrick van Aanholt ??#gallmo #UEL pic.twitter.com/MIJ8LrKc1V — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2021

Lokomotiv joeg na rust op de gelijkmaker en vond die in de 73e minuut. Een lage voorzet van Konstantin Maradishvili ging aan iedereen voorbij en werd bij de tweede paal ingetikt door Francois Kamano: 1-1. Galatasaray werd in de slotfase gered door zijn keeper Ferlando Muslera, die een rebound van Murilo van dichtbij miraculeus uit het doel hield.