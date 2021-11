Uitvak PSV laat onvrede over Roger Schmidt blijken in Stade Louis II

Donderdag, 4 november 2021 om 20:50 • Dominic Mostert

De aanwezige supporters van PSV waren donderdagavond niet blij met de keuzes van Roger Schmidt tijdens de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco (0-0). Vanuit het uitvak werd gezongen om de entree van Maximiliano Romero, die slechts in de laatste minuut van de officiële speeltijd inviel. PSV had de gehele wedstrijd moeite om kansen te creëren tegen het compact opererende Monaco.

'Roger, wakker worden', scandeerden de supporters van PSV tien minuten voor tijd, evenals 'wij willen Maxi zien', ofwel Romero. Hij kwam echter pas in de 89ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Eran Zahavi. Eerder in de wedstrijd voerde Schmidt wel twee andere wissels door, al waren die uit nood geboren. Kort voor de pauze werd Yorbe Vertessen vanwege fysieke klachten vervangen door Bruma; na 57 minuten viel Carlos Vinícius geblesseerd uit en maakte Ritsu Doan zijn opwachting.

‘Wisselen, wisselen, wisselen’, bleven de supporters in de slotfase zingen. Ze kregen uiteindelijk alleen Romero kortstondig te zien. Schmidt koos in het prinsdom voor een verrassende opstelling. Erick Gutiérrez kreeg voor het eerst dit seizoen een basisplaats en begon op het middenveld; Olivier Boscagli schoof vanaf het middenveld terug naar de verdediging, waardoor Armando Obispo uit de basiself verdween. De trainer kon niet beschikken over Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), Cody Gakpo (enkel) en Davy Pröpper (enkel).