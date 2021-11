PSV pakt een punt bij AS Monaco en juicht om uitslag in Spanje

Donderdag, 4 november 2021 om 20:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:41

PSV heeft donderdagavond een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Europa League. In een bloedeloos schouwspel zonder schoten op doel aan beide kanten wisten beide ploegen niet te scoren: 0-0. Vanuit Spanje kreeg PSV echter goed nieuws: concurrent Real Sociedad kwam niet voorbij hekkensluiter Sturm Graz (1-1). Op dit moment staat Monaco met acht punten bovenaan in Groep B, terwijl Sociedad (zes) en PSV (vijf) nog volop in de race zijn om door te gaan. Sturm Graz staat met één punt onderaan.

Roger Schmidt koos in het prinsdom voor een verrassende opstelling. Erick Gutiérrez kreeg voor het eerst dit seizoen een basisplaats en begon op het middenveld; Olivier Boscagli schoof vanaf het middenveld terug naar de verdediging, waardoor Armando Obispo uit de basiself verdween. PSV kon niet beschikken over Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), Cody Gakpo (enkel) en Davy Pröpper (enkel). De Eindhovenaren probeerden in de openingsfase op te bouwen, maar vond zelden een opening.

De meest dreigende man van PSV was Yorbe Vertessen, wiens wedstrijd echter voortijdig ten einde kwam. In de laatste minuut van de eerste helft werd hij vanwege fysieke problemen vervangen door Bruma. In de tweede helft kon ook Carlos Vinícius niet verder, waardoor Ritsu Doan zijn opwachting maakte. Tot dat moment was PSV één keer gevaarlijk geworden, via een schot van Eran Zahavi dat net naast zeilde. Verder lieten het niveau en de amusementswaarde van de wedstrijd veel te wensen over. Monaco had na ruim een uur zelfs nog geen enkele doelpoging afgevuurd.

De eerste serieuze poging van monaco volgde na 66 minuten, toen André Ramalho een kopbal van Aurélien Tchouaméni voor de doellijn weghaalde. Vlak daarvoor was Myron Boadu bij de thuisploeg vervangen door Wissam Ben Yedder. Het bleef voor PSV moeilijk om erdoorheen te komen. Ramalho kreeg een kopkans, maar schampte de bal slechts. Het aanwezige uitpubliek vroeg Schmidt luidruchtig om een invalbeurt van Maximiliano Romero, maar kreeg pas in minuut 89 zijn zin. Doelpunten vielen er uiteindelijk niet in het Stade Louis II.

Real Sociedad - Sturm Graz 1-1

Ondanks serieuze kansen voor Alexander Sörloth en Portu opende Sturm Graz verrassenderwijs de score in de slotfase van de eerste helft. Na een lage voorzet van Manprit Sarkaria stond Jakob Jantscher op de juiste plek om van dichtbij af te ronden. In de blessuretijd van de eerste helft ontstond een nieuwe kans voor Portu, maar ook die bleef onbenut. Zeven minuten na de pauze kwam Sociedad alsnog langszij: na een corner vanaf de linkerflank kopte Igor Zubeldia de bal door richting Sörloth, die van dichtbij kon afronden. Het bleef bij 1-1, waardoor Sociedad een punt voorsprong heeft op PSV.