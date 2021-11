Vink verbijsterd door gestrafte Openda: ‘Hoe kun je dat in godsnaam doen?’

Donderdag, 4 november 2021 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

De opstellingen voor de Conference League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Vitesse zijn bekend. Antonio Conte, die debuteert als manager van the Spurs, kiest voor meer vaste waarden dan voorganger Nuno Espírito Santo in de verloren wedstrijd in Arnhem van twee weken geleden. Het duel begint om 21.00 uur in Londen.

De opstelling van Tottenham verschilt op slechts één plek van die tegen Manchester United (0-3 nederlaag), zaterdag in de Premier League. Giovani Lo Celso maakt geen deel uit van de basiself, waardoor Sergio Reguilón speelt. Steven Bergwijn zit op de bank. Bij Vitesse begint Loïs Openda niet in de basis. De aanvaller maakte zaterdag nog beide doelpunten tegen sc Heerenveen (1-2 zege) en scoorde in de speelronde daarvoor ook tegen Go Ahead Eagles (1-2 nederlaag), maar toch kiest Thomas Letsch voor Thomas Buitink. Ook Oussama Darfalou begint niet in de aanval. Maximilian Wittek was een twijfelgeval, maar is fit genoeg voor een basisplek.

Openda ontbreekt omdat hij te laat was bij een teambespreking, zegt Letsch tegen ESPN. "Het is vrij simpel. Hij was vandaag laat bij een bespreking en daarom besloot ik hem op de bank te zetten. "Het is een belangrijke wedstrijd, wat ook betekent dat je de regels moet volgen. Loïs is niet iemand die vaak te laat komt, maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Ik vond het de juiste beslissing." In de studio van de zender spreekt analist Marciano Vink zijn verbazing uit over de situatie. "Als er nou één wedstrijd is waarin je een ticket zou kunnen verdienen naar een Premier League-club, is het deze. Hoe kan je dan in godsnaam te laat komen? Dat vind ik echt onbegrijpelijk."

Het duel tussen Tottenham en Vitesse zou cruciaal kunnen worden voor het uiteindelijke verdict in Groep G. De Londenaren wisten onder Nuno slechts vier punten te vergaren in drie wedstrijden, terwijl de Arnhemmers knap op zes punten staan. Stade Rennes staat met zeven punten bovenaan, terwijl NS Mura kansloos en puntloos onderaan staat.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Emerson, Romero, Dier, Davies, Reguilón; Hojbjerg, Skipp, Lucas Moura; Kane, Son

Opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Gboho, Wittek; Frederiksen, Buitink.