Twentse clash op hoogspanning: ‘Hoop dat Pröpper geblesseerd raakt!’

Donderdag, 4 november 2021 om 18:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 18:10

De derby van Twente staat op het programma in Enschede. Aartsrivaal Heracles Almelo komt op bezoek en in Meepraten doet presentator Kalum van Oudheusden bij Erve Asito rondvraag over het sentiment rond deze wedstrijd. Ook de gevoelige overstap van Robin Pröpper afgelopen zomer komt hierbij aan bod.

