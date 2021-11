GOAL50 2021: Stem hier en help mee de winnaar te bepalen

Donderdag, 4 november 2021 om 17:20 • Laatste update: 17:30

De GOAL50 is terug, maar niet op de manier zoals we die kennen. Onze collega’s van Goal laten dit jaar namelijk de fans de beste speler en speelster van 2021 kiezen. De lijst met kandidaten die meedingen om de GOAL50 te winnen kent dit jaar een hoop nieuwe namen.

Klik hier om te stemmen

In het verleden werden de winnaars van de GOAL50 gekozen door een panel van experts uit de 42 verschillende edities van Goal. Dit jaar is het aan de bezoekers van de website om te bepalen welke speler en speelster de titel in de wacht sleep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe precies? Goal heeft twee shortlists samengesteld van de vijftig beste mannelijke en vrouwelijke voetballers ter wereld. Die lijst is hier te zien. De bezoeker stemt niet zomaar op één bepaalde speler. Wie de lijst opent ziet dat er telkens twee verschillende spelers tegenover elkaar worden gezet. Het is aan de bezoeker om te kiezen wie van de twee de voorkeur krijgt.

Heeft Lionel Messi het in 2021 beter gedaan dan Cristiano Ronaldo? Krijgt Vivianne Miedema de voorkeur boven Caroline Graham Hansen? Het is aan jou. Breng je stem uitdoor te klikken op de foto. Heb je wat meer hulp nodig bij het maken van een beslissing? Draai de kaart om voor meer informatie over de prestaties van de betreffende speler gedurende het afgelopen jaar.

Er zijn in totaal 2.450 mogelijke combinaties van spelers die tegenover elkaar worden gezet. De man en vrouw met de meeste overwinning wordt gekroond tot GOAL50-winnaar van 2021.

Stemmen kan tot en met 16 november.