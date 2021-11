Schmidt tovert erg verrassende opstelling uit de hoge hoed

Donderdag, 4 november 2021 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor het uitduel met AS Monaco. De trainer kiest in de cruciale Europa League-wedstrijd voor het eerst dit seizoen voor Erick Gutiérrez als basisspeler. Verder lijkt PSV te gaan beginnen in een 5-3-2-formatie, met Philipp Mwene én Jordan Teze achterin. De wedstrijd begint om 18.45 uur in het Stade Louis II.

Schmidt kan in de ministaat niet beschikken over vijf spelers: Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Ryan Thomas (knie), Cody Gakpo (enkel) en Davy Pröpper (enkel) zijn om uiteenlopende redenen afwezig. "We missen vijf spelers en het zijn niet de minsten", stelde Schmidt voorafgaand. "Ze hebben allemaal al laten zien hoe belangrijk ze voor PSV zijn."

Het is niet helemaal duidelijk hoe Schmidt zijn elftal het veld in zal sturen, maar vermoedelijk kiest de coach voor een systeem met vijf verdedigers. Teze zal in dat geval naar het centrum van de verdediging gaan, zodat Mwene de rechtsbackpositie kan invullen. Verder verdwijnt Armando Obispo uit het basiselftal en schuift Olivier Boscagli vanaf het middenveld terug naar de verdediging. De vrijgekomen plek op het middenveld wordt ingenomen door Gutíerrez, die een blok zal vormen met Ibrahim Sangaré. Aanvoerder Marco van Ginkel moet genoegen nemen met een plek op de bank.

PSV verloor de heenwedstrijd in Eindhoven met 1-2 van Monaco en staat er daardoor niet goed voor in Groep B van de Europa League. De Eindhovenaren bevinden zich op de derde plek, met een achterstand van respectievelijk één en drie punten tot Real Sociedad en Monaco. Sturm Graz staat puntenloos onderaan. Voorafgaand gaf Schmidt aan dat winst voor zijn ploeg noodzakelijk is in Monaco. "Het gaat om een grote en heel belangrijke wedstrijd", aldus de Duitser. "In de groep staan we onder druk en we willen juist overwintering in dit toernooi in eigen hand houden."

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Gutíerrez, Vertessen, Sangaré; Zahavi, Carlos Vinícius