Sneijder krijgt suggestie voor carrièreswitch: ‘Heeft hij geen papiertje nodig'

Donderdag, 4 november 2021 om 17:06 • Laatste update: 17:14

Foppe de Haan en Robert Maaskant denken dat Wesley Sneijder een juist besluit heeft genomen om te stoppen met de trainersopleiding. In het Algemeen Dagblad laten de twee (oud-)coaches weten de keuze aan de ene kant goed te begrijpen, maar klinken er ook kritische geluiden. “Als Sneijder toch in het voetbal wil blijven, kan hij misschien beter zaakwaarnemer of technisch manager worden", aldus De Haan. "Dan heeft hij geen papiertje nodig."

Sneijder maakte woensdagavond tijdens de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3) op RLT 7 bekend niet door te gaan met de trainerscursus. Als hoofdreden gaf de 37-jarige geboren Utrechter tegen presentator Humberto Tan aan ‘niet op een lijn met de KNVB’ te liggen. "Ik zie mezelf veel meer als manager dan als een echte veldtrainer", zei Sneijder. "Mijn wens was eigenlijk dat ik een stukje maatwerk kon krijgen. Maar dat paste niet in het beeld van de KNVB."

De Haan denkt dat Sneijder een verstandig besluit heeft genomen door te stoppen. "Ik ken Wesley niet heel goed", geeft de oud-trainer van sc Heerenveen toe. "Maar hij lijkt me geen jongen die achter een computer gaat zitten om theoretische opdrachten uit te voeren. En als je dat gevoel niet hebt, is het ook maar beter dat je een punt zet achter de opleiding. Dan strand je uiteindelijk namelijk toch als trainer."

De Haan, die met Jong Oranje in 2007 in eigen land Europees kampioen werd, zegt uit eigen ervaring ook te weten dat je het vak niet zomaar leert. “Ik weet nog dat ik als begin-veertiger bij Heerenveen dacht dat ik het allemaal wel snapte als trainer." Toenmalig voorzitter Riemer van der Velde dacht daar anders over. "Ik hoor het hem nóg zeggen: ‘Pas op je zestigste had je het vak een beetje onder de knie, Foppe’. En zo is het. Er komt veel bij kijken”, aldus de gepensioneerde oefenmeester. De Haan weet ook dat ‘de tijd nooit stil staat in de topsport’. “Je moet je blijven ontwikkelen, je moet blijven lezen, blijven leren.” De Haan denkt dat ‘veel jongens dat moeilijk vinden’ en dat Sneijder ‘er daar waarschijnlijk een van is’.

Maaskant laat in een reactie weten ‘Wesley een hartstikke leuk ventje te vinden’, maar de clubloze trainer is ook van mening dat ‘juist grote voetballers behoefte hebben aan een goede trainingsopleiding’. “Een wereldtopper zijn als speler is echt iets anders dan als trainer de basisprincipes van bewegingsleer uitleggen aan een selectie”, aldus Maaskant. “‘Ja, maar ik zie mezelf meer als manager’, hoor ik Wesley dan roepen. Dan denk ik: moet zo’n manager het vak van communiceren niet beheersen dan? Moet zo’n manager geen kennis hebben van de huidige generaties X, Y en Z, die echt anders denken dan de jongens uit zijn tijd?”

Maaskant, die tot november 2019 werkzaam was bij VVV Venlo en onder andere in Polen, Wit-Rusland en de Verenigde Staten actief was als trainer, zegt dan ook wel te snappen dat ‘Wesley geen zin heeft om bij een amateurclub te beginnen’. "Maar voor iemand met zijn status moet een stage bij Real Madrid toch ook wel te regelen zijn? Wat vaststaat: trainer zijn is een vak dat je moet leren", besluit Maaskant.