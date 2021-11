‘Koeman en Barcelona komen er niet uit: rechtszaak over miljoenen dreigt’

Donderdag, 4 november 2021 om 16:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:31

Ronald Koeman weigert akkoord te gaan met een lagere afkoopsom voor zijn ontbonden contract bij Barcelona, zo meldt Gerard Romero. De Spaanse journalist schrijft dat er sprake is van een verschil van inzicht tussen Koeman en de Spaanse topclub van bijna zes miljoen euro. Een rechtszaak over de ontslagvergoeding van de weggestuurde trainer dreigt.

Koeman meent recht te hebben op een bedrag van twaalf miljoen euro plus een kleine anderhalf miljoen euro aan bonussen. Joan Laporta, de president van Barcelona, gaat daar niet in mee en heeft een voorstel gedaan voor een vergoeding van 7,5 miljoen euro. Dat bedrag zou bovendien in twee termijnen worden overgemaakt aan Koeman, terwijl de Nederlander de gehele vergoeding ineens opeist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet voor het eerst dat Barcelona in conflict raakt met een ontslagen trainer. Quique Setién, de voorganger van Koeman, kondigde een jaar geleden juridische stappen aan tegen Barcelona. "Barça heeft mij niet gecompenseerd, noch mij iets aangeboden", zei Sétien vorig jaar december. "Ze belden mij niet eens om mij te vertellen dat mijn contract was beëindigd." De Spanjaard, die twee jaar voor het einde van zijn dienstverband werd weggestuurd, eist een ontslagvergoeding van vier miljoen euro. Die zaak loopt overigens nog.

Barcelona werkt ondertussen aan de komst van Xavi, die de opvolger moet worden van Koeman. Momenteel is een delegatie van Barcelona, bestaande uit vice-president Rafa Yuste en algemeen directeur Mateu Alemany, in Qatar om met Al-Sadd te onderhandelen over de overgang van de trainer. De Qatarese topclub liet woensdagavond in een officieel persbericht weten niet van plan zijn om Xavi naar Barcelona te laten gaan. De oud-middenvelder zelf vertelde donderdagochtend 'heel graag naar huis' te willen. "Maar eerst moeten de clubs het eens zien te worden", aldus Xavi.