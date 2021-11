Duidelijke boodschap Internazionale na geruchten over Stefan de Vrij

Donderdag, 4 november 2021 om 15:02 • Yanick Vos • Laatste update: 15:26

Tottenham Hotspur lijkt in januari niet te hoeven rekenen op de komst van Stefan de Vrij. Internazionale wil de komende interlandperiode namelijk geen spelers laten gaan, zo laat technisch directeur Piero Ausilio weten aan Sky Italia. Volgens diverse Engelse en Italiaanse media staat De Vrij hoog op het wensenlijstje van Antonio Conte, die deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Nuno Espírito Santo.

Volgens Engelse media mag Conte in januari gaan shoppen met een budget van 175 miljoen euro. Hij zou zijn pijlen gericht hebben op onder meer Dusan Vlahovic van Fiorentina en De Vrij. Laatstgenoemde lijkt echter niet te mogen vertrekken. “De intentie is om vooruit te gaan met deze selectie”, zegt Ausilio. “In januari zullen we geen verzoeken voor mogelijke transfers behandelen. In de aankomende transferperiode willen we alleen maar een vervolg geven aan waar we in juni mee zijn begonnen."

Ausilio ziet op dit moment echter niet de noodzaak om op korte termijn spelers te laten vertrekken. “Pas in de zomer zullen we uitgaande transfers bekijken. Maar ook dan gaat het vooral om het versterken van Inter, niet om het verzwakken van de ploeg”, zo klinkt het. Conte hoeft volgens Ausilio dus niet aan te kloppen bij Inter. “Ik wens hem het beste voor zijn nieuwe avontuur. Ik weet hoeveel passie en kwaliteiten hij heeft en ben er zeker van dat hij het goed zal doen bij Tottenham.”

De Vrij, wiens contract in het Giuseppe Meazza doorloopt tot medio 2023, is niet de enige Oranje-international die bij Conte op het wensenlijstje zou staan. In de wandelgangen zingt ook de naam van Matthijs de Ligt rond. Hij zou een van de doelwitten zijn van Conte bij Tottenham. Andere namen die plots in verband worden gebracht met een transfer naar Tottenham zijn Federico Chiesa (Juventus), Franck Kessié (AC Milan), Manuel Lazzarri (Lazio) en Alesandro Bastoni (Internazionale).