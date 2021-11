Ousmane Dembélé keert na rentree direct terug de ziekeboeg in

Donderdag, 4 november 2021 om 14:39 • Yanick Vos • Laatste update: 14:49

Ousmane Dembélé staat voorlopig aan de kant bij Barcelona. De Franse buitenspeler heeft een hamstringblessure, zo heeft de Spaanse topclub donderdagmiddag naar buiten gebracht. De club brengt niet naar buiten hoe lang Dembélé niet inzetbaar is. Sergiño Dest is niet okselfris uit het duel met Dynamo Kiev (0-1 winst) gekomen. De Amerikaans international heeft last van zijn rug.

Dembélé, die vaker serieuze problemen heeft gehad met zijn hamstring, stond sinds mei aan de kant bij Barcelona. Hij raakte geblesseerd in de EK-wedstrijd tegen Hongarije. In eerste instantie leek zijn kwetsuur mee te vallen, maar hij moest een streep zetten door het restant van het toernooi en in juni maakte Barcelona na nader onderzoek bekend dat een operatie noodzakelijk was vanwege schade aan een pees in zijn rechterknie. De afgelopen maanden werkte hij hard aan zijn herstel.

Dinsdag maakte hij in Oekraïne zijn eerste minuten van dit seizoen. Op bezoek bij Dynamo Kiev kwam hij 25 minuten voor het einde van de wedstrijd als invaller binnen de lijnen. Het zullen voorlopig de laatste minuten zijn geweest voor de Frans international. De 24-jarige Dembélé stond de afgelopen jaren vaker aan de kant met een hamstringblessure. Hij onderging diverse operaties om de blessures achter zich te laten.

De zoveelste tegenslag in de loopbaan van Dembélé, wiens aflopende contract Barcelona volgens Spaanse media graag wil verlengen, betekent in ieder geval dat hij aanstaande zaterdagmiddag (16.15 uur) niet in actie kan komen tegen Celta de Vigo. Ook Dest kan zaterdag vanwege zijn blessure niet spelen. Interim-trainer Sergi Barjuán moet het ook stellen zonder Pedri, Gerard Piqué en Martin Braithwaite.