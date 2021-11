Dortmund zoekt contact met UEFA vanwege rode kaart Hummels

Donderdag, 4 november 2021 om 14:08 • Yanick Vos • Laatste update: 14:10

Borussia Dortmund heeft nog altijd geen goed woord over voor de beslissing van scheidsrechter Michael Oliver om Mats Hummels met rood van het veld te sturen tegen Ajax vanwege een overtreding op Antony. De Duitse topclub overlegt met zijn juridisch adviseur om eventuele stappen te overwegen, zo meldt Kicker. Mocht Hummels geschorst worden door de UEFA, dan is de verwachting dat Dortmund beroep zal aantekenen.

De wedstrijd was een halfuur onderweg toen Hummels hard in kwam glijden richting Antony. De Braziliaanse buitenspeler van de Amsterdammers ontweek de tackle van de Duitse verdediger, landde op het been van Hummels en schreeuwde het vervolgens uit. Oliver trok rood en stuurde Hummels ondanks protesten van het veld. “Het was een meer dan duidelijke verkeerde beslissing”, zegt directeur Michael Zorc tegen het Duitse persbureau SID. “Het maakte onze wedstrijd kapot. Het besliste de wedstrijd. We gaan contact zoeken met de UEFA.”

ROOD HUMMELS! Borussia Dortmund moet met tien spelers verder. Mats Hummels komt hard in en Michael Oliver (+ VAR) vinden geel niet genoeg. #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/XBGIAEYQSh — VTBL ? (@vtbl) November 3, 2021

Een eventuele schorsing van Hummels zou volgens Zorc ook niet passen bij de normen en waarden van de Europese voetbalbond. “De UEFA propagandeert respect, maar dit heeft niets met respect te maken. Michael Oliver moet het zien. Hummels gaat veertig centimeter voorbij aan Antony, die daarna nog op de voet van Hummels gaat staan”, aldus Zorc. Met een man minder kwam Dortmund vanuit een strafschop nog wel op voorsprong, maar ging het uiteindelijk met 1-3 ten onder door doelpunten van Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen.

Hummels liep na zijn rode kaart verontwaardigd het veld af en ging na het laatste fluitsignaal nog kort in gesprek met Oliver. In de Duitse media sprak hij schande van de beslissing en de rol die Antony daarin speelde. "Het optreden van mijn tegenstander Antony mag niet genegeerd worden, dat is ronduit onsportief. Het is een farce. Antony heeft me zelfs verteld dat het geen rood was! De VAR moet dit terugdraaien, zeker als hij een professional is, en ik denk dat hij dat is."