Makkelie wekt op Anfield onbegrip en frustratie bij Atlético Madrid

Donderdag, 4 november 2021 om 12:36

Jan Oblak is niet te spreken over de rol van scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het Champions League-duel tussen Liverpool en Atlético Madrid van woensdagavond (2-0). De Nederlandse scheidsrechter deelde een rode en zeven gele kaarten uit aan het team van trainer Diego Simeone en keurde ook nog eens twee Spaanse doelpunten af. “Het zijn de arbitrale beslissingen die ons pijnigen”, aldus de doelman, die bijval krijgt van Simeone.

Makkelie gaf in de 36ste minuut een rode kaart aan Felipe. De verdediger van Atlético Madrid haalde Sadio Mané van achteren neer en maakte op die manier een counter onschadelijk. Felipe liep vervolgens weg van de situatie, waarna Makkelie hem naar hem toeriep. Toen Felipe tot drie keer toe weigerde, trok Makkelie een rode kaart. “Wéér eentje. Een in de wedstrijd tegen Liverpool en nu weer eentje”, zei Oblak na afloop tegenover Movistar Plus. “Tegen FC Porto en AC Milan waren er vergelijkbare incidenten en volgden er geen rode kaarten”, zei Oblak, die verder aangaf dat hij het ‘moeilijk vindt om erover te praten’.

Simeone kan de frustratie van Oblak en zijn spelers goed begrijpen. “Je hebt het zelf gezien”, aldus de Argentijn tijdens de persconferentie na de wedstrijd. Luis Suárez en Koke werden door Makkelie bestraft met geel toen zij protesteerde tegen de rode kaart van Felipe. “De jongens laten hun emoties zien over wat ze voelen en wat ze waarnemen”, aldus Simeone. Atlético-aanvaller Griezmann, die geschorst was na een rode kaart in het thuisduel met the Reds twee weken geleden, liet op Twitter weten het ook niet eens te zijn met de rode kaart. Met de tekst ‘Amarilla en Anfield’ (Geel op Anfield) vindt de Fransman dat de overtreding van zijn Braziliaanse ploeggenoot eerder een gele kaart waard was.

Na rust keurde Makkelie twee doelpunten af van Atlético. De goals, van respectievelijk Diogo Jota en Suárez, werden teruggedraaid na ingrijpen van de VAR vanwege buitenspel. Atlético staat door het verlies van woensdag derde in groep B van de Champions League met vier punten uit evenveel wedstrijden. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt nu acht punten. De Spaanse grootmacht, dat een punt achter staat op nummer twee FC Porto, neemt het op 24 november op tegen hekkensluiter AC Milan. Op 7 december staat de uitwedstrijd tegen Porto op het programma.