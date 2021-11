Vahid Halilhodzic houdt voet bij stuk en negeert Mazraoui en Ziyech

Donderdag, 4 november 2021 om 12:14 • Yanick Vos • Laatste update: 12:18

Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zijn door bondscoach Vahid Halilhodzic opnieuw niet opgenomen in de nationale selectie van Marokko. De trainer liet het tweetal van respectievelijk Ajax en Chelsea de vorige twee interlandperiodes ook al buiten de selectie omdat hij ontevreden was over hun mentaliteit, zo liet hij eind september weten in stevige bewoordingen. Mazraoui en Ziyech ontbreken deze maand in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Soedan en Guinee.

Halilhodzic liet blijken dat de rechtsback en buitenspeler niet hoefden te rekenen op een snelle terugkeer in de nationale ploeg. Hij houdt zich aan zijn woord, want hij is niet op andere gedachten gebracht. Zonder Mazraoui en Ziyech plaatste Marokko zich vorige maand voor de laatste kwalificatieronde van het WK van 2022. Door een 1-4 overwinning op Guinee heeft het Noord-Afrikaanse land twaalf punten verzameld uit vier wedstrijden, waardoor de groepswinst een feit is met nog twee wedstrijden voor de boeg.

Behalve Mazraoui en Ziyech ontbreekt ook Abdou Harroui in de selectie van Halilhodzic. De Sassuolo-middenvelder maakte vorige maand zijn debuut in de Marokkaanse selectie. Hij kwam die interlandperiode niet in actie en is deze keer niet opgeroepen. NEC-back Souffian El Karouani lijkt een betere indruk gemaakt te hebben. Hij maakte vorige maand zijn debuut voor Marokko en is nu opnieuw uitgenodigd. Marokko speelt op 12 november tegen Soedan, vier dagen later volgt het duel met Guinee.