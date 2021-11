ADO komt in Amerikaanse handen en lijkt gered van de ondergang

Donderdag, 4 november 2021 om 11:47 • Yanick Vos

ADO Den Haag lijkt definitief gered van de ondergang. Het Algemeen Dagblad meldt donderdag dat de club met Bolt Football Holdings een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Volgens de krant heeft de clubleiding donderdagochtend naar de belanghebbende partijen binnen en rondom de club gecommuniceerd dat er een akkoord is bereikt met de Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Wanneer het papierwerk wordt goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB, is de club definitief gered van de ondergang. De overname komt niet uit de lucht vallen, want vorige week werden meerdere gesprekken gevoerd met Bolt Football Holdings, eveneens eigenaar van onder meer Waasland Beveren en Estoril. De investeringsmaatschappij deed onderzoek en bracht vervolgens een bod uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het vooralsnog onbekende bedrag dat Bolt Football Holdings heeft uitgebracht is genoeg om de schulden af te kunnen lossen en aan een gezonde toekomst te bouwen, zo klinkt het. De krant benadrukt dat het Cars Jeans Stadion in handen blijft van de gemeente. Ook City Football Group toonde tot aan het laatste moment interesse. Er is gekozen voor de Amerikaanse investeringsmaatschappij, omdat deze zich gaat focussen op de potentie van de club zelf. City Football Group zag in ADO een opleidingsclub voor Manchester City.