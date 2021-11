L’Équipe geeft Wijnaldum hoogste cijfer: ‘Ik heb hier lang op gewacht’

Donderdag, 4 november 2021 om 11:19 • Yanick Vos • Laatste update: 11:27

Georginio Wijnaldum kan op persoonlijk vlak terugkijken op een mooie Champions League-avond. De Oranje-international stond in de basis bij Paris Saint-Germain tegen RB Leipzig en was met twee doelpunten van grote waarde in het duel dat in een 2-2 gelijkspel eindigde. Volgens het Franse L’Équipe heeft de dertigjarige middenvelder zijn kans gegrepen nu een aantal concurrenten niet in actie konden komen. Met een zeven krijgt hij het hoogste cijfer van alle PSG-spelers.

Volgens de Franse sportkrant heeft Wijnaldum de afgelopen maanden teleurgesteld bij zijn huidige werkgever, maar heeft hij zijn klasse nu eindelijk getoond in de Champions League. “Zijn Champions League-debuut namens PSG tegen Club Brugge op 15 september was zo slecht dat Mauricio Pochettino hem in de rust wisselde. Maar iedereen heeft het recht op een tweede kas, zeker als Marco Verratti geblesseerd is en anderen moeten opstaan. Wijnaldum wist zijn kans woensdag te grijpen en scoorde zijn eerste dubbel in ruim twee jaar.” De laatste keer dat Wijnaldum twee keer scoorde in een wedstrijd was namens Liverpool in tegen Barcelona op 7 mei 2019.

Wijnaldum met zijn eerste voor PSG ?? De gelijkmaker en kijk die ontlading bij de middenvelder ??#ZiggoSport #UCL #RBLPAR pic.twitter.com/184z6BUtXi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

Net als Gianluigi Donnarumma en Marquinhos werd Wijnaldum beoordeeld met een zeven. “Er werd aan hem getwijfeld. Maar de Nederlander speelde als nummer tien en was met zijn twee doelpunten beslissend. Hij koppelde efficiëntie aan creativiteit. In verdedigend opzicht was hij minder aanwezig”, zo klinkt het oordeel over de Oranje-international. Zijn doelpunten waren niet genoeg voor een overwinning. Door een doelpunt diep in blessuretijd van Dominik Szoboszlai moest PSG genoegen nemen met een punt.

Wijnaldum maakt zijn tweede! ??



De Nederlander die een moeilijke start heeft in Parijs werkt aan zijn zelfvertrouwen en zet zijn ploeg met twee goals op voorsprong tegen Leipzig ??#ZiggoSport #UCL #RBLPSG pic.twitter.com/5qZm7U1q2e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

"Natuurlijk is het een opluchting. Je wil gewoon belangrijk zijn voor het team, nu was ik dat met twee doelpunten", vertelde Wijnaldum na afloop in gesprek met Canal+. "Ik heb hier lang op gewacht. Eindelijk was het zover, maar helaas hebben we deze wedstrijd niet gewonnen. Dat zou het nog beter maken." Op de website van PSG laat Wijnaldum weten dat dit het moment is waar hij lang op heeft gewacht. “Het is mooi dat ik het team heb kunnen helpen. Mensen zullen door mijn goals wel zeggen dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, maar ik kan nog veel beter. Dan kan ik er ook voor zorgen dat we deze duels winnen."