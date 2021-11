Duitse politie arresteert 58 Feyenoord-hooligans: ‘Vechtbitjes en bivakmutsen’

Donderdag, 4 november 2021 om 10:40 • Yanick Vos • Laatste update: 10:47

De politie in Berlijn heeft woensdagavond 58 Feyenoord-hooligans gearresteerd en 13 van FC Union Berlin en FC Energie Cottbus, zo laat een politiewoordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad. De aanhangers van de drie clubs waren uit op een gevecht. De politie heeft de zeventig mannen en een vrouw onderschept met gevechtsmateriaal.

“Ze werden onderschept in Kreuzberg (een Berlijnse uitgaanswijk) en in het Treptower Park met verzwaarde handschoenen, vechtbitjes en bivakmutsen bestemd voor een gewelddadig treffen. Daarnaast staken ze vuurwerk af”, laat de woordvoerder weten aan de krant. Alle 71 arrestanten zitten donderdagochtend nog altijd vast. De kans is volgens de woordvoerder groot dat ze niets van de Conference League-wedstrijd Union Berlin – Feyenoord zien. "Ze verschijnen later vandaag voor een onderzoeksrechter. Er wordt onderzocht of ze tot het eind van de dag vastgehouden kunnen worden."

In der Blücherstraße in Kreuzberg befinden sich aktuell etwa 20 niederländische Problemfans in einer Maßnahme. Laut Polizei vor Ort wurden sie zuvor von Szene-kundigen Kräften aus den Niederlanden identifiziert. #FCUFEY pic.twitter.com/B3DuXetxp6 — julius geiler (@glr_berlin) November 3, 2021

De Berlijnse politie heeft donderdag 1900 mensen ingezet om de wedstrijd in goede banen te leiden. Union Berlin heeft daarnaast 800 ordebewakers ingezet, weet De Telegraaf. Namens Feyenoord zijn zeker 5200 Nederlandse supporters aanwezig die via de reguliere kanalen een kaartje voor de wedstrijd hebben gekocht. De verwachting is dat nog enkele duizenden Nederlanders zonder kaartje naar Berlijn reizen. De politie stelt alles in het werk om de supportersgroepen van elkaar gescheiden te houden.

Woensdag werden al twee aanhangers van Feyenoord aangehouden door de politie in Berlijn. Zij worden ervan verdacht een deel van de Berlijnse muur te hebben beklad. De zogeheten East Side Gallery, een deel van de muur dat door kunstenaars werd beschilderd, is met graffiti overgespoten en voorzien van het woord 'Feyenoord'. In de buurt van de muur werden twee gemaskerde Nederlandse mannen van 21 en 25 jaar oud aangehouden. Ze hadden verfresten op hun handen en waren in het bezit van verschillende spuitbussen.