Gezinsuitbreiding voor Van de Beek; Van der Meijde doet naamsuggestie

Donderdag, 4 november 2021 om 10:10 • Yanick Vos • Laatste update: 10:16

Donny van de Beek en Estelle Bergkamp verwachten hun eerste kindje, zo heeft het stel donderdag bekendgemaakt op Instagram. “Blij om bekend te kunnen maken dat wij een kleintje verwachten”, schrijft de middenvelder van Manchester United op sociale media. Andy van der Meijde is een van de eersten die Van de Beek feliciteert: “Hoe gaat hij heten, Ole Gunnar?”, aldus de oud-Ajacied met een knipoog, verwijzend naar de trainer van Manchester United onder wie Van de Beek genoegen moet nemen met een bijrol.