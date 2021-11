KNVB juicht draai kabinet rond coronapas toe: ‘Onmogelijke situatie voorkomen’

Donderdag, 4 november 2021 om 09:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:31

Het demissionaire kabinet trekt het plan om de coronapas in te voeren in de amateursport deels in. Sporters en toeschouwers bij buitensporten krijgen, als zij buiten blijven, geen verplichte controle van het coronatoegangsbewijs. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over corona. Op het plan kwam felle kritiek vanuit de Tweede Kamer en vanuit onder meer de sportsector.

Het betekent dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR-code. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden. Ook voor het terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Met deze uitkomst is voor bijna 3.000 voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar”, schrijft de KNVB in een verklaring. “De huidige oplossing vraagt nog veel van het aanpassingsvermogen, maar buiten sporten blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws, aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg. Het coronatoegangsbewijs zou daarom niet voor sportdeelname moeten gelden.”

Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten twee dagen geleden nog bekend dat alle amateursporters én toeschouwers boven de achttien jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Daar kwam veel kritiek op vanuit de sportwereld, met name omdat handhaving een probleem kan worden. Ook de Tweede Kamer was woensdagavond tijdens het debat kritisch: een ruime meerderheid ziet niets in de maatregel voor de buitensporters. Daarop besloot Rutte om de Tweede Kamer tegemoet te komen en de coronapas alleen verplicht te stellen voor de binnensporten.