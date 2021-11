Valentijn Driessen: ‘Dan is een CL-finale misschien wel mogelijk voor Ajax’

Donderdag, 4 november 2021 om 09:08 • Laatste update: 09:36

Valentijn Driessen denkt dat het voor Ajax ‘misschien wel mogelijk’ is om de finale van de Champions League te bereiken. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video op de website van de krant. Driessen denkt dat Ajax ‘op een goede dag’ kan winnen van de beste Europese topclubs, zo liet hij weten na afloop van de 1-3 overwinning van de Amsterdammers tegen Borussia Dortmund. Hij deel bovendien complimenten uit aan Ten Hag vanwege een ‘gouden wissel’.

Ajax won in Dortmund door doelpunten van Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen. “En allemaal volgens de Hollandse School met aanvallend, aantrekkelijk dominant voetbal met een belangrijke rol voor de vleugelspelers Dusan Tadic en Antony en de offensieve middenvelder Steven Berghuis. Hoe bijzonder?”, schrijft Driessen in zijn column. “Ajax heeft gelijke tred gehouden met de eveneens foutloze grootmachten Bayern München, Liverpool en Juventus. Tegenstanders waar Ajax en Ten Hag zich in de knock-outfase zo graag mee wil meten. Al moet het daarvoor wel even geduld hebben, aangezien groepswinnaars - 99,9% zeker voor Ajax - elkaar in de achtste finales niet kunnen loten.”

Marco Rose is boos vanwege de rode kaart die Mats Hummels kreeg

Hoewel Driessen lovend is over Ten Hag, vindt hij dat de Ajax-trainer buiten het veld ‘nog iets meer Amsterdams zelfbewustzijn mag tonen’. Hij doelt daarbij op een uitspraak van Ten Hag voorafgaand aan het duel met de Duitse topclub. “Het kwam namelijk nogal vreemd over dat Ten Hag zich in aanloop naar de return in Dortmund in de positie van underdog manoeuvreerde. De Duitsers waren volgens de trainer-coach nog steeds de favoriet in de groep en gevaarlijk, want uit op revanche na de 4-0 oorwassing in Amsterdam”, aldus Driessen. “Dit was te overdreven gesteld. De galavoorstelling in de Johan Cruijff ArenA kwam namelijk niet uit de lucht vallen en de Duitse spelers waren niet ineens veel beter geworden in twee weken. In feite werd Borussia Dortmund te groot gemaakt.”

Mats Hummels werd in de eerste helft met rood van het veld gestuurd na een overtreding op Antony. Niet veel later kwam Ajax op achterstand doordat Marco Reus een strafschop benutte. Pas na rust wist Ajax het initiatief naar zich toe te trekken. Volgens Driessen aan de hand van Steven Berghuis. “In de rust greep Ten Hag in met een gouden wissel: Davy Klaassen voor Edson Álvarez”, aldus Driessen. “Daarmee kwamen de rust en controle terug en werd de schade gerepareerd met een glansrol voor Antony met drie assists. Het leidde tot een nu al historische Europese campagne, die na de winter in 2022 een succesvol vervolg moet krijgen. Daarvoor moet Ajax wel spelen zoals in de tweede helft in Dortmund, want voor rust was Ajax onnodig kwetsbaar. Zelfs tegen tien man.”

Doordat Ajax zo goed als zeker groepswinnaar is, krijgt de ploeg van Ten Hag na de winterstop in de achtste finales te maken met een nummer twee uit een andere poule. “In principe loot je een zwakke tegenstander voor de volgende ronde. Daarna is het een vrije loting en dan kan je tegen de grote jongens komen te staan. Dan moet je je waarmaken zoals ze dat ook in 2019 hebben gedaan en dan gaan we het zien. Maar ik denk dat dit Ajax best in staat is om eigenlijk bijna van alle ploegen op een zekere dat te kunnen winnen. Als je die dag hebt en je speelt tegen Liverpool, dan kan je zelfs Liverpool uitschakelen. Dus misschien is opnieuw een halve finale of misschien wel een finale mogelijk.”