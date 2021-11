Buitenlandse kranten waarschuwen voor Ajax: ‘Ze werden straal genegeerd’

Donderdag, 4 november 2021 om 08:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:43

Ajax ontvangt donderdag opnieuw veel lof van de media in het buitenland voor de verrichtingen in de Champions League. Na de 1-3 zege op Borussia Dortmund is het team van trainer Erik ten Hag zeker van de knock-outfase in het Europese miljardenbal en staat de teller na vier speeldagen op twaalf punten. Ajax is na Spartak Moskou (1995/96), FC Porto (1996/97) en Zenit Sint-Petersburg (2015/16) pas de vierde club van buiten de vijf grote competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië of Frankrijk) die erin slaagt om de eerste vier wedstrijden van een CL-campagne te winnen.

Na de zege van Ajax is er in Duitsland vooral veel kritiek op de beslissing van de arbitrage om Mats Hummels van het veld te sturen. BILD omschrijft de rode kaart voor Hummels als ‘een grap’. “Borussia Dortmund ging vervolgens knock-out. De verkeerde beslissing van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver kan grote gevolgen hebben. BVB speelde ruim een uur met een man minder nadat Hummels onterecht werd weggestuurd. Desondanks kwam Dortmund nog wel op voorsprong, maar met tien man lukte het niet die marge over de streep te trekken.” Volgens Kicker zorgde ‘uiteindelijk een verkeerde beslissing van de scheidsrechter voor de ommekeer’. “Michael Oliver beoordeelde een duel niet goed. Met een man minder stond Dortmund langdurig onder druk en kon de overwinning niet worden veiliggesteld.”

???????? ???????? ???????? ?????????????? ?? Na enige twijfel moet de verdediger toch het veld verlaten. Zeg het maar ??#ZiggoSport #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/gILxvzFhZd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

“Een groot gevecht, een bitter einde”, zo schrijft Sport1, dat de rode kaart voor Hummels ‘overdreven’ vond. “De revanche voor de historische nederlaag in Amsterdam mislukte. De wedstrijd was attractief en in tegenstelling tot twee weken geleden niet eenzijdig.” Ook de Süddeutsche Zeitung staat stil bij de rode kaart en omschrijft het moment als ‘een dambreuk in de 29e minuut’. “Toen Hummels rood kreeg zat de wedstrijd er nog lang niet op. Zo lang met een ondertal spelen, kan niet tegen een stormachtig spelend Ajax, dat twee weken geleden met elf tegen elf al met 4-0 zegevierde.”

Die Welt zag ook dat Borussia Dortmund in de tweede helft toch weer kapot werd gespeeld door de Amsterdammers. “Meer passie, maar weer geen punten. Borussia Dortmund heeft de gehoopte revanche voor de gênante 4-0 nederlaag en een stap in de richting van de laatste zestien in de Champions League laten liggen. In de tweede helft werd het voor Borussia een defensieve strijd.” L’Équipe waarschuwt de andere teams in de Champions League alvast voor Ajax in het verdere verloop van de Champions League. “Dit seizoen moet er rekening worden gehouden met Ajax, dat met zijn aantrekkelijke voetbal alle ingrediënten heeft om ook in de knock-outfase opnieuw te verrassen.”

Volgens de Daily Mail is Ajax bezig aan een standout Champions League campaign. De Engelse krant moet zelfs, in een vlaag van nostalgie, terugdenken aan de jaren zeventig. “Ajax, Bayern München en Liverpool (samen met Juventus al zeker van de knock out-fase, red.) wonnen alle Europa Cup-edities tussen 1971 en 1978. Ajax is bezig aan een standout Champions League campaign. En dat terwijl ze straal genegeerd werden toen de Engelse, Italiaanse en Spaanse Super League-oprichters maanden geleden hun tot mislukken gedoemde project vorm wilden geven.”

BBC Sports vond het terecht dat Ajax alsnog met de overwinning aan de haal ging in Dortmund. “Het was niet meer dan verdiend voor Ajax. De ploeg van Ten Hag ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker en vervolgens naar de doelpunten die een plek in de volgende ronde opleverden.” In Frankrijk en Italië valt vooral de scoringsdrift van Sébastien Haller op. De aanvaller maakte woensdag alweer zijn zevende treffer in slechts vier Champions League-duels. “Met name dankzij een beslissend doelpunt van Haller in de 86e minuut rekende Ajax in Dortmund af met Borussia”, stelt L’Équipe. “Zoals twee weken geleden al in de Johan Cruijff Arena (4-0) vormde het aanvallende trio Dusan Tadic-Haller-Antony een blijvend gevaar voor de kwakkelende verdediging van Borussia.”

“Dortmund speelde ondernemender en minder warrig dan in Nederland, maar hield het tempo niet vol tegen Ajax, dat momenteel zelfverzekerd en vol vertrouwen speelt.” Ook La Gazzetta dello Sport pikt de doelpuntenproductie van de Frans-Ivoriaanse spits eruit. “Ajax buitte in minuut 72 de numerieke meerderheid uit dankzij Tadic. En bleef het daarbij? Niets daarvan: het was opnieuw Haller die de genadeklap uitdeelde, met een rake kopbal. Zeven doelpunten in vier wedstrijden, vier uit vier voor Ajax, dat plaatsing voor de knock-outfase al te pakken heeft. En uiteindelijk kwam er ook nog een derde goal via Davy Klaassen", zo valt in de roze sportkrant te lezen.

“Een Nederlandse club die favoriet is op het veld van de tweede grootste club uit Duitsland: in 2021 kan dat. Zeker na de voetballes in de Johan Cruijff Arena twee weken geleden”, zo schrijft Het Nieuwsblad, dat zag dat ‘het sprankelende voetbal’ van Ajax uitbleef. “Dortmund trok een gele muur op en Ajax kwam moeilijk aan kansen, tot Tadic twintig minuten voor tijd een voorzet van Antony kon binnenduwen. In de slotminuten trokken de Nederlanders toch nog de kwalificatie over de streep via Haller en Klaassen: 1-3. Niet fantastisch mooi, wel efficiënt. Ajax blijft resultaten neerzetten en is nu de eerste Nederlandse club die twaalf op twaalf pakt in de groepsfase van de Champions League.”