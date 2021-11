Dusan Tadic deelt foto van doelpaal en krijgt de lachers op zijn hand

Donderdag, 4 november 2021 om 07:55 • Laatste update: 08:36

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Dusan Tadic tekende woensdagavond in de 72ste minuut voor de gelijkmaker namens Ajax tegen Borussia Dortmund (1-3 winst). Een voorzet van Antony vanaf de rechterflank werd verlengd door Dortmund-verdediger Marin Pongracic, waarna Tadic bij de tweede paal binnen kon prikken. Bij het maken van het doelpunt kwam hij hard in aanraking met de doelpaal en met een vertrokken gezicht greep hij naar het kruis. Tadic verbeet de pijn en kon de wedstrijd zonder problemen uitspelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“It takes some balls to win in Dortmund. Hope the post is ok”, schrijft Tadic, die zijn Instagram-post afsluit met een emoji van kersen en een knipoog. De Servisch international deelt diverse foto's, waaronder een van de doelpaal. Ploeggenoten Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Jay Gorter, Lisandro Martínez, Mohammed Daramy, Edson Álvarez en Devyne Rensch reageren met lachende emoj’s. Ook ex-Ajacied Brian Brobbey kan het niet laten om te reageren.