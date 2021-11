Borussia botviert frustratie na verlies tegen Ajax: ‘Het is haast niet te doen’

De teleurstelling bij Borussia Dortmund na de 1-3 nederlaag tegen Ajax op de vierde speeldag van de groepsfase van de Champions League is groot. Met name scheidsrechter Michael Oliver hoeft zich voorlopig niet in de Duitse stad te vertonen. De dienstdoende arbiter uit Engeland gaf Mats Hummels woensdagavond in de eerste helft een discutabele rode kaart en de Amsterdammers profiteerden na rust optimaal van die overtalsituatie.

Na nog geen half uur spelen ging Hummels met een wilde sliding een duel met Antony aan. De Braziliaan rolde over het veld, waarna Oliver direct rood trok. De herhaling liet zien dat de charge minder zwaar was dan die op het eerste gezicht leek, maar de VAR greep niet in. "Het is een bittere nederlaag, maar ga er maar eens aanstaan om ruim een uur met een man minder te spelen tegen een club als Ajax. Dat is haast niet te doen", mopperde trainer Marco Rose na de tweede nederlaag tegen het team van Erik ten Hag.

???????? ???????? ???????? ?????????????? ?? Na enige twijfel moet de verdediger toch het veld verlaten. Zeg het maar ??#ZiggoSport #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/gILxvzFhZd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

“We speelden een goede eerste 25 minuten en kregen ook kansen. Ajax kwam niet goed in de wedstrijd. In die fase gaven we ook weinig weg”, vertelde Rose op de persconferentie. “Daarna, met na een rode kaart die er natuurlijk geen was, werd het zwaar.” Rose begreep niks van de rode kaart van Hummels. “Volgens mij raakte Hummels hem niet eens. Ik heb nog niemand gesproken die het een rode kaart vond. We hebben nu de middelen om alles terug te kijken, dus daarom snap ik er niets van. Als je de kans hebt om zaken te corrigeren en nog eens iets te bekijken… Ik vind het moeilijk te volgen.”

"Antony vertelde me zelf dat het geen rood was", baalde Hummels uiteraard na de wedstrijd in het Signal Iduna Park. "Hij is een fantastische speler, hopelijk leert hij ook nog hoe hij een goede sportman wordt." De verdediger van Dortmund begrijpt niet waarom Oliver niet werd gecorrigeerd door de VAR. "Hoe kan hij het nog steeds een rode kaart vinden als hij de beelden ziet? De scheidsrechter heeft deze wedstrijd heel erg beïnvloed. Hoe kan een arbiter die op dit niveau mag fluiten zo beslissen?"

Rose vond het in elk geval positief dat zijn team ondanks de ondertalsituatie toch de leiding nam. “In de tweede helft hielden we het ook lang vol, maar uiteindelijk maakt Ajax de 1-1 en de 1-2. Mijn spelers streden toen al bijna een uur met tien man. Dan kan ook dat derde doelpunt van Ajax vallen. Ajax is door naar de achtste finales, nu moeten wij met Sporting Portugal om positie twee gaan strijden.” De clubs uit Dortmund en Lissabon staan na vier speeldagen op zes punten en onderling resultaat is doorslaggevend indien beide teams na zes speeldagen evenveel punten hebben. Over drie weken ontmoeten de teams elkaar in Portugal. Het team van Rose won in eigen huis met 1-0.

Voor Donyell Malen was geen hoofdrol weggelegd. In de slotfase mocht de aanvaller als invaller nog een kwartiertje meedoen. “Dat was de keuze van de trainer. Ik was ziek geweest, maar het was wel jammer”, vertelde de Oranje-international bij RTL7.