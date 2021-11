Erik ten Hag: ‘Ik kan me voorstellen dat Hummels teleurgesteld is’

Donderdag, 4 november 2021 om 06:43 • Daniel Cabot Kerkdijk

Erik ten Hag is vooral blij met de uitslag van het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax in de Champions League. De Amsterdammers zegevierden woensdagavond met 1-3 op Duitse bodem en verzekerden zich daarmee van een toegangsbewijs voor de achtste finales van het Europese miljardenbal. “Na vier duels al zeker zijn van overwinteren in de Champions League, dat is natuurlijk fantastisch", zei hij. “Dat is een prachtige prestatie.”

“Maar vooral na zo'n prestatie is het ook makkelijk om kritisch te blijven”, benadrukte Ten Hag na afloop van de wedstrijd. “Ik vond dat we in de eerste helft niet goed speelden. We raakten de bal snel kwijt en verdedigend moesten we veel meer druk zetten. Daardoor hebben we onze tegenstander te sterk gemaakt. Ik vind het ook naïef om een doelpunt tegen te krijgen als je met een man meer op het veld staat.”

De wedstrijd in het Signal Iduna Park leek naar het voordeel van Ajax te draaien toen Mats Hummels na een overtreding op Antony met rood de kleedkamers kon opzoeken. Niets bleek minder waar: Dortmund kreeg een penalty na een overtreding van Noussair Mazraoui en kwam in de 37ste minuut op voorsprong. Door de rode kaart kon Ajax Dortmund in de tweede helft terugdringen en dat betaalde zich in de laatste twintig minuten uit met treffers van Dusan Tadic, Sébastien Haller en invaller Davy Klaassen.

“We hebben de tegenstander groot gemaakt door verdedigend veel te afwachtend te zijn en in balbezit verkeerde keuzes te maken en slordig te zijn. We hebben ze in hun kracht gebracht. In de rust hebben we Klaassen gebracht en dat pakte goed uit”, zei Ten Hag. “We zijn geduldig geweest en toen de kansen kwamen, hebben we die benut. Antony levert drie assists. Dit was inderdaad niet de Antony van zaterdag tegen Heracles Almelo. Maar dat kan met jonge spelers. We moeten hem ook helpen.”

Ten Hag vond de rode kaart voor Hummels en de strafschop voor een overtreding van Mazraoui beide zwaar bestraft. “Maar dat gebeurt in voetbal. Natuurlijk neemt Hummels het risico, maar ik kan me voorstellen dat hij heel teleurgesteld is, net als ik dat was over die penalty. Dat gebeurt, soms zit het mee. Ik vond het een zware beslissing, net als de rode kaart ook zwaar was”, zei de trainer die drie jaar geleden met Ajax de halve finales van de Champions League haalde. “We spelen nu degelijker, toen speelden we misschien met meer verrassing.”

Door de overwinning gaat Ajax met twaalf punten uit vier wedstrijden soeverein aan kop in Groep C en is een ticket voor de knock-outfase van het miljoenenbal veiliggesteld. “Overwinteren met Ajax is een geweldige prestatie. Hier kunnen we mee verder, deze ploeg heeft geweldig veel potentie, maar er is nog genoeg werk te doen. Dat heeft de eerste helft tegen Dortmund aangetoond.”