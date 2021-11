Hummels haalt fors uit naar ‘onsportieve’ Antony: ‘Hij heeft het zelfs gezegd!’

Woensdag, 3 november 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Mats Hummels kan zich absoluut niet vinden in de rode kaart die hij kreeg tegen Ajax (1-3 verlies). De 32-jarige verdediger van Borussia Dortmund haalt na afloop bij de Duitse televisie hard uit naar Antony, die zich volgens Hummels aanstelde. "Hij is een geweldige speler, maar nu moet hij nog een geweldig sportman worden", aldus de mandekker tegenover DAZN.

Hummels zette na een half uur spelen een tackle in op Antony, die de Duitser met de bal aan de voet probeerde te passeren. De aanvaller van Ajax werd nauwelijks geraakt, toch trok Michael Oliver een rode kaart. De VAR, Stuart Attwell, draaide dat na het bekijken van de beelden niet terug. "Ik heb het teruggezien en ik heb geen idee hoe dit rood kan zijn", zegt Hummels. "Ik heb geen idee hoe een scheidsrechter die zogenaamd van Champions League-niveau is hiervoor rood geeft."

ROOD HUMMELS! Borussia Dortmund moet met tien spelers verder. Mats Hummels komt hard in en Michael Oliver (+ VAR) vinden geel niet genoeg. #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/XBGIAEYQSh — VTBL ? (@vtbl) November 3, 2021

"Ik heb tegen de arbiter gezegd dat hij de beelden moest gaan bekijken", aldus Hummels, die geen gehoor vond bij Oliver. "Hij heeft vandaag de wedstrijd beslist en ik denk dat hij dat weet." Ook haalt Hummels uit naar Antony, die opzichtig doorrolde. "Het optreden van mijn tegenstander Antony mag niet genegeerd worden, dat is ronduit onsportief. Het is een farce. Antony heeft me zelfs verteld dat het geen rood was! De VAR moet dit terugdraaien, zeker als hij een professional is, en ik denk dat hij dat is."

Marco van Basten liet in de studio van Ziggo Sport ook zijn licht schijnen op het wegsturen van Hummels. "Ik vond het geen rode kaart", aldus de oud-spits. "Hij glijdt wel erg overdreven op Antony af, maar in principe raakt hij hem niet. Althans, het is er eigenlijk naast. Als je dat als scheidsrechter zo in een seconde moet beslissen lijkt het inderdaad wel een stevige tackle, maar dat zo’n VAR dan niet ingrijpt... Dat begrijp ik niet. De intentie is heel anders, want Hummels raakt hem eigenlijk niet. Desnoods een gele kaart."