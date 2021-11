Erik ten Hag zucht na kritiek van Dirk Kuyt: ‘Als je dat niet begrijpt...’

Woensdag, 3 november 2021 om 23:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:58

Dirk Kuyt zet grote vraagtekens bij de keuze van Erik ten Hag om Steven Berghuis te vervangen door Mohammed Kudus in de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3). Halverwege de tweede helft maakte Berghuis plaats voor zijn ploeggenoot, die zijn eerste minuten van het seizoen maakte in de Champions League. Hoewel Kuyt erkent dat Berghuis geen grootse wedstrijd speelde, had hij de aanvaller graag negentig minuten op het veld zien staan.

De belangrijkste buitenspeler van Ajax was woensdagavond Antony, wiens drie voorzetten leidden tot de doelpunten van Ajax. "Antony is een speler die altijd voor gevaar en creativiteit kan zorgen. Berghuis is in mijn optiek precies dezelfde speler", geeft Kuyt aan in de studio van RTL7. "Hij zat niet zo goed in de wedstrijd als twee weken geleden tegen Dortmund, maar Kudus is een heel ander type speler. Op die positie wil je eigenlijk Berghuis hebben."

Kuyt licht een moment uit van een kwartier voor tijd, toen Kudus de bal in de hoek van het strafschopgebied kreeg van Antony. De invaller kon de vrijstaande Ryan Gravenberch aanspelen en een schotkans bieden, volgens Kuyt een ‘simpel balletje’, maar wachtte te lang. Vervolgens speelde hij de bal richting Daley Blind, die een stuk verder van het doel stond. “Hier wil je eigenlijk Berghuis hebben, die altijd de creativiteit heeft om te schieten of een balletje breed te leggen.”

“Ik vond hem niet goed invallen", vervolgt Kuyt over Kudus. "Toen de 1-2 viel, kwam hij er wel wat beter in en hield Ajax de bal in de ploeg. Maar ik heb liever een creatieve speler daar, zeker als je met een man meer speelt. Ik zou graag van Ten Hag willen weten wat de reden is om Berghuis te wisselen voor Kudus. En mijn tweede vraag is: waarom wordt Berghuis zo vaak gewisseld? Is hij nog niet fit genoeg? Hij wordt heel vaak gewisseld voor Klaassen, wat ik kan begrijpen. Nu stond Klaassen al in het veld en dacht ik dat Berghuis een hele wedstrijd kon spelen. Wat is de reden dat dat niet gebeurde?"

Ten Hag voerde in de pauze een andere wissel door: Edson Álvarez, die een gele kaart op zak had, maakte plaats voor Davy Klaassen. De trainer van Ajax kan weinig met de kritiek op zijn wisselbeleid. "Als je dat niet begrijpt...", zucht de trainer na een vraag over de wissel van Berghuis. "Álvarez haalde ik eraf omdat we balbezit nodig hadden en meer aanvallende kracht omdat we een overtal hadden. Klaassen is een speler die goed aan de bal is. Kudus kwam erin omdat hij balvast is en iets kan creëren. Berghuis was niet slecht, maar wat frisse energie leek me gewenst. Dat betaalde zich uit."